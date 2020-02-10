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Куртуа визнаний найкращим гравцем Прімери у січні

13:49 266 Читать на русском
Куртуа визнаний найкращим гравцем Прімери у січні
Тібо Куртуа / Getty Images

Голкіпер Реала Тібо Куртуа здобув нагороду найкращого гравця чемпіонату Іспанії в січні.

14’ Унаї Гарсія
 
Іско 34’
Серхіо Рамос 38’
Лукас Васкес 85’
Лука Йовіч 90+2’
14’ Унаї Гарсія
34’ Іско
38’ Серхіо Рамос
85’ Лукас Васкес
90+2’ Лука Йовіч

Прімера на своєму офіційному сайті оголосила про перемогу бельгійця.

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Куртуа за перший місяць 2020 року встиг провести 5 матчів і тричі зберіг свої ворота "сухими". Завдяки впевненій грі голкіпера Реал не втратив жодного очка в Прімері і виграв Суперкубок Іспанії. Мадридці вилетіли з національного Кубка, коли ворота захищав Ареола, однак дублер Куртуа не вразив своєю грою.

До слова, найкращим гравцем Прімери у грудні був визнаний форвард Барселони Луїс Суарес.

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Теги
Іспанія Осасуна - Реал Мадрид Тібо Куртуа Тібо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид
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