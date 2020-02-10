Куртуа визнаний найкращим гравцем Прімери у січні

Голкіпер Реала Тібо Куртуа здобув нагороду найкращого гравця чемпіонату Іспанії в січні.

Прімера на своєму офіційному сайті оголосила про перемогу бельгійця.

Осасуна – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Куртуа за перший місяць 2020 року встиг провести 5 матчів і тричі зберіг свої ворота "сухими". Завдяки впевненій грі голкіпера Реал не втратив жодного очка в Прімері і виграв Суперкубок Іспанії. Мадридці вилетіли з національного Кубка, коли ворота захищав Ареола, однак дублер Куртуа не вразив своєю грою.

До слова, найкращим гравцем Прімери у грудні був визнаний форвард Барселони Луїс Суарес.

Реал на класі розгромив Осасуну та закріпив лідерство в Ла Лізі