Сьогодні відбулося жеребкування 1/16 фіналу. На цій стадії у бій вступають Барселона та Реал. Обом випав доволі легкий жереб – команди третього та четвертого дивізіонів відповідно. Ворота мадридців мав би захищати Андрій Лунін, який зазвичай отримує шанси у ранніх раундах Кубка.

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Кубок Іспанії, пари 1/16 фіналу

Ібіца – Бетіс

Касереньйо – Реал

Інтерсіті – Барселона

Ла Нусія – Валенсія

Логроньєс – Реал Сосьєдад

Ельденсе – Атлетік

Понтеведра – Мальорка

Хімнастік – Осасуна

Лінарес – Севілья

Сеута – Ельче

Алавес – Вальядолід

Леванте – Хетафе

Ов'єдо – Атлетіко

Картахена – Вільяреал

Спортінг Хіхон – Райо Вальєкано

Еспаньйол – Сельта

Ця стадія складатиметься з одного матчу, дати проведення – 3, 4 і 5 січня. Нагадаємо, чинним володарем Кубка Іспанії є Бетіс.

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