Лунін проти команди четвертого дивізіону, Барсі також гріх скаржитись: жеребкування Кубка Іспанії
У Іспанії відбувся розподіл пар наступної стадії національного Кубка.
Сьогодні відбулося жеребкування 1/16 фіналу. На цій стадії у бій вступають Барселона та Реал. Обом випав доволі легкий жереб – команди третього та четвертого дивізіонів відповідно. Ворота мадридців мав би захищати Андрій Лунін, який зазвичай отримує шанси у ранніх раундах Кубка.
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Кубок Іспанії, пари 1/16 фіналу
Ібіца – Бетіс
Касереньйо – Реал
Інтерсіті – Барселона
Ла Нусія – Валенсія
Логроньєс – Реал Сосьєдад
Ельденсе – Атлетік
Понтеведра – Мальорка
Хімнастік – Осасуна
Лінарес – Севілья
Сеута – Ельче
Алавес – Вальядолід
Леванте – Хетафе
Ов'єдо – Атлетіко
Картахена – Вільяреал
Спортінг Хіхон – Райо Вальєкано
Еспаньйол – Сельта
Ця стадія складатиметься з одного матчу, дати проведення – 3, 4 і 5 січня. Нагадаємо, чинним володарем Кубка Іспанії є Бетіс.
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