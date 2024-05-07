"Інтерес до Довбика в Європі? З того що мені відомо. Атлетіко Мадрид, про це вже писали в пресі, я тільки можу це підтвердити, за інформацією зі своїх джерел, людей, з якими я спілкуюсь. Атлетіко дуже серйозно зацікавлений. Є інтерес Барселони. В Італії серйозний інтерес: Інтер, Ювентус та Наполі. Про це говорять люди з Італії.

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Писали про Челсі в європейських медіа, наші це передруковували. Розмовляв з кількома людьми зі світу європейського футболу і я не знайшов підтвердження інтересу Челсі до Артема Довбика. Підтвердження немає, тому виходить, що спростовуємо, так?

Атлетіко довго та дуже серйозно вивчав Довбика. Мої співрозмовники стверджують, що це футболіст, який дуже подобається Сімеоне. Футболіст, який за своїми ігровими якостями дуже підходить Сімеоне. Ви знаєте, що він любить роботяг, тих, хто там попереду не тільки забиває, але й паше як проклятий без мʼяча. Тому я десь вірю інформації, яка до мене доходить – Сімеоне дуже подобається Довбик", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

Відзначимо, що Довбик провів 35 матчів за Жирону в цьому сезоні, в яких відзначився 20 голами (всі – у Ла Лізі) та 8 асистами. Артем лідирує у боротьбі за трофей Пічічі – найкращому бомбардиру чемпіонату Іспанії.

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