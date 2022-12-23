Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала. На этой стадии в бой вступают Барселона и Реал. Обеим выпал довольно легкий жребий – команды третьего и четвертого дивизионов соответственно. Ворота мадридцев должен защищать Андрей Лунин, который обычно получает шансы в ранних раундах Кубка.

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Кубок Испании, пары 1/16 финала

Ибица – Бетис

Касереньо – Реал

Интерсити – Барселона

Ла Нусия – Валенсия

Логроньес – Реал Сосьедад

Эльденсе – Атлетик

Понтеведра – Мальорка

Химнастик – Осасуна

Линарес – Севилья

Сеута – Эльче

Алавес – Вальядолид

Леванте – Хетафе

Овьедо – Атлетико

Картахена – Вильярреал

Спортинг Хихон – Райо Вальекано

Эспаньол – Сельта

Эта стадия будет состоять из одного матча, даты проведения – 3, 4 и 5 января. Напомним, действующим обладателем Кубка Испании является Бетис.

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