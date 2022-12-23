Лунин против команды четвертого дивизиона, Барсе также грех жаловаться: жеребьевка Кубка Испании
В Испании состоялось разделение пар следующей стадии национального Кубка.
Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала. На этой стадии в бой вступают Барселона и Реал. Обеим выпал довольно легкий жребий – команды третьего и четвертого дивизионов соответственно. Ворота мадридцев должен защищать Андрей Лунин, который обычно получает шансы в ранних раундах Кубка.
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Кубок Испании, пары 1/16 финала
Ибица – Бетис
Касереньо – Реал
Интерсити – Барселона
Ла Нусия – Валенсия
Логроньес – Реал Сосьедад
Эльденсе – Атлетик
Понтеведра – Мальорка
Химнастик – Осасуна
Линарес – Севилья
Сеута – Эльче
Алавес – Вальядолид
Леванте – Хетафе
Овьедо – Атлетико
Картахена – Вильярреал
Спортинг Хихон – Райо Вальекано
Эспаньол – Сельта
Эта стадия будет состоять из одного матча, даты проведения – 3, 4 и 5 января. Напомним, действующим обладателем Кубка Испании является Бетис.
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