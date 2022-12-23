Після завершення поєдинку Ман Сіті – Ліверпуль відразу відбулося жеребкування наступної стадії. Пари сформувалися наступним чином:

Манчестер Юнайтед – Чарльтон (третій дивізіон, єдиний клуб не з АПЛ у чвертьфіналі)

Саутгемптон – Манчестер Сіті

Ноттінгем Форест – Вулверхемптон

Ньюкасл – Лестер

Стадія чвертьфіналу також буде складатися з одного матчу, базова дата проведення – 10 січня. Кубок англійської ліги точно матиме нового володаря, адже напередодні Ліверпуль склав свої повноваження.

Ман Сіті перестріляв Ліверпуль у битві за чвертьфінал Кубка ліги – Холанд знову забив, Нуньєс продовжує марнотратство