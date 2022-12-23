Ман Сіті проти невдахи АПЛ, МЮ дістався єдиний суперник не з еліти: жеребкування 1/4 фіналу Кубка ліги
09:45 - Читать на русском
Учасники чвертьфіналу Кубка англійської ліги розбилися на пари.
Після завершення поєдинку Ман Сіті – Ліверпуль відразу відбулося жеребкування наступної стадії. Пари сформувалися наступним чином:
Манчестер Юнайтед – Чарльтон (третій дивізіон, єдиний клуб не з АПЛ у чвертьфіналі)
Саутгемптон – Манчестер Сіті
Ноттінгем Форест – Вулверхемптон
Ньюкасл – Лестер
Стадія чвертьфіналу також буде складатися з одного матчу, базова дата проведення – 10 січня. Кубок англійської ліги точно матиме нового володаря, адже напередодні Ліверпуль склав свої повноваження.
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