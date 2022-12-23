Кубок Іспанії, 2-й раунд

Герніка – Сельта 0:3

Голи: Перес, 31, Айду, 55, де ла Торре, 68

Касеренья – Жирона 2:1

Голи: Гранде, 17, Фернандес, 61 – Кастеланос, 30

Таррагона – Малага 2:1

Голи: Домінго, 13, Фернандес, 81 – Н'Діай, 32

Ов'єдо – Гранада 1:0

Гол: Луенго, 8

Арентейро – Атлетіко 1:3

Голи: Маркітос, 42 – Карраско, 45+1 (з пенальті), 90+1, Барріос, 76

Нереалізований пенальті: Мората, 59

Дієго Сімеоне випустив у стартовому складі клубного вихованця Пабло Барріоса, який до цього дня зіграв за першу команду лише 19 хвилин у чемпіонаті. І 19-річний півзахисник врятував Атлетіко від додаткового часу. Барріос забив на 76-й хвилині за нічийного рахунку, коли, здавалося, в основний час зустрічі буде зафіксовано нічию. Особливо після того, як Альваро Мората не зумів реалізувати пенальті.

Але є одне "але". Пенальті, який Яннік Карраско реалізував наприкінці першого тайму за рахунку 0:1, виявився дуже суперечливим. Принаймні так вважає іспанське видання Marca. VAR на цьому матчі був відсутній, тому арбітр Гонсалес Фуертес судив "за старим звичаєм".

Другий пенальті на користь Атлетіко сумнівів не викликав, але Альваро Мората не зумів його реалізувати. Зрештою Карраско оформив дубль, забивши свій другий м'яч у цій зустрічі теж у компенсований час, цього разу – з гри.

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