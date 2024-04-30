Польський форвард оформив хет-трик у матчі з Валенсією і допоміг "кулес" здобути перемогу з рахунком 4:2. Два м'ячі Роберт Лєвандовскі забив головою.

Хет-трик Лєвандовскі та фейл тер Штегена у відеоогляді матчу Барселона – Валенсія – 4:2

Згідно з даними Opta, поляк став першим нападником Барселони з часів Самюеля Ето'О, який забив два голи головою в матчі Ла Ліги, і найстаршим гравцем, який зробив це у 21 столітті (35 років і 252 дні). Крім того, Лєвандовскі приніс найбільше очок своїй команді завдяки своїм забитим м'ячам – 17 (16 голів). Форвард випередив за цим показником Беллінгема та Майораля (14).

Нагадаємо, у поточному сезоні Роберт Лєвандовскі зіграв за Барселону у 44 матчах у всіх турнірах. В активі поляка 23 голи та дев'ять асистів.

Барселона обійшла Жирону, дотиснувши Валенсію у матчі з ляпами голкіперів – Лєвандовскі хет-триком наблизився до Довбика