"Це були нова для нього країна і культура. Якби Карло повернувся до Німеччини, він би вже точно знав, що потрібно зробити інакше. Іноземцю нелегко тренувати або грати в Німеччині.

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Якби Анчелотті пробув у команді ще трохи більше часу, а ми разом зуміли б пережити важкий період, з ним була б можлива ціла епоха. Якби Карло протримався в цей складний час, потім для нього все стало б простіше. У нього приголомшливий досвід.

Це видно по Реалу: гравці сліпо йдуть за ним. Карло – чудовий мужик, який завжди багато розмовляв із футболістами.

Він дав мені щось особливе – не тільки віру в себе, а й відчуття, що я здатний зробити у своїй кар'єрі ще крок або два", – цитує нападника Барселони AS.

Нагадаємо, Роберт Лєвандовскі грав під керівництвом Карло Анчелотті в Баварії в період з 2016 по 2017 роки.

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