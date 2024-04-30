"Чотири поспіль нічиї? Це просто збіг обставин. Я в кожному поєдинку націлюю підопічних на пошук найкоротшого шляху до воріт суперника, прошу діяти агресивно на чужій половині поля.

Срна знайшов двох "шахтарських" тренерів в УПЛ – забракував Григорчука, "зачепив" Шовковського і оголосив вирок АПЛ

Хоча, мабуть, складне турнірне становище таки тисне на підопічних, а страх програти змушує не ризикувати й це призводить до скутості.

Переконаний, що коли б Оболонь перебувала, образно кажучи, в зоні комфортності, то все було б дещо інакше. Бо на тренуваннях підопічні доводять, що вміють комбінувати. Зрештою, ми й самі прекрасно усвідомлюємо, що Оболоні треба терміново перемагати. На одних нічиїх втриматися в еліті буде надзвичайно важко", – сказав Іващенко у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Оболонь після 26-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ тринадцятою, набравши 22 очки.

Зоря не змогла переграти Оболонь – "пивовари" розписали четверту нічию поспіль