Лунін повернеться у Реал за однієї умови – перспективи українця на фоні неоднозначних трансферних чуток

Андрій Лунін провів перший сухий матч після переходу в Ов'єдо. Український кіпер допоміг астурійцям вирвати суперважливу перемогу над Тенеріфе.

"Футбол 24" попросив оцінити виступ і майбутні перспективи Луніна журналіста AS Начо Аспаррена.

"Вчора була найспокійніша гра Луніна відтоді, як він став гравцем Ов'єдо. Тенеріфе лише раз пробив по воротах. Андрій ефективно відреагував на дальній постріл Ласуре. Ми рідко бачили його в грі, але це – хороша новина для команди Зіганди. Якщо оцінювати за десятибальною шкалою, я б поставив йому 6.

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Після зміни тренера Ов'єдо набагато краще захищається усім складом, вони діють більш компактно ззаду. Лунін не має потреби настільки часто, як раніше, втручатися у гру. Ми бачимо, що він почувається в команді значно комфортніше. Андрій адаптувався до партнерів.

Крім цього, експерт з Ов'єдо дав зрозуміти, що королівський клуб поверне нашого чемпіона світу (U-20) у тому разі, якщо він проведе на високому рівні решту сезону 2019/20. Мадридський гранд хоче зрозуміти, чи готовий він до серйозних викликів як потенційний дублер Тібо Куртуа.

"Чи ризикує Лунін не повернутись в Реал через можливий трансфер Унаї Сімона? Не знаю, які вони мають плани на воротаря Атлетіка, але найближче майбутнє українця залежить від того, як він покаже себе в Ов'єдо у три наступні місяці. Кінцівка сезону буде для нього вирішальною", – зазначив Аспаррен.

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