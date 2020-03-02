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Перша суха гра Луніна в Сегунді у відеоогляді матчу Ов'єдо – Тенеріфе – 1:0

09:18 429 Читать на русском
Перша суха гра Луніна в Сегунді у відеоогляді матчу Ов'єдо – Тенеріфе – 1:0
Ов'єдо – Тенеріфе – відео гола та огляд матчу

У 30 турі Сегунди Ов'єдо Андрія Луніна мінімально обіграв Тенеріфе. Дивіться відео гола та огляд матчу Ов'єдо – Тенеріфе.

Іспанія. Сегунда, 30 тур

Ов'єдо – Тенеріфе – 1:0

Гол: Родріго, 88 (пен).

Лунін ризикує не повернутись в Реал – мадридці розглядають сенсаційну альтернативу, а фани захищають українця

Обидві команди перебувають у нижній частині турнірної таблиці Сегунди, тож для них цей поєдинок був життєво важливим. Господарі були активнішими в атаці і змогли вирвати перемогу – наприкінці матчу голом з пенальті відзначився Родріго.

Наш Андрій Лунін вийшов у стартовому складі і один раз врятував астурійців. Для українського голкіпера цей матч став першим у рамках Сегунди, в якому він не пропустив жодного гола.

Зазначимо, що після 30 турів Ов'єдо посідає 20 місце в турнірній таблиці. До рятівної 18 позиції – 2 очки.

Ов'єдо вирвав перемогу над Тенеріфе, зламавши погану серію – Лунін рідко нагадував про себе, але раз врятував астурійців

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Теги
Іспанія Українці за кордоном Андрій Лунін Андрій Лунін Відеоновини Тенеріфе Тенеріфе Ов'єдо Ов'єдо
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