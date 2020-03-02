Перша суха гра Луніна в Сегунді у відеоогляді матчу Ов'єдо – Тенеріфе – 1:0

Обидві команди перебувають у нижній частині турнірної таблиці Сегунди, тож для них цей поєдинок був життєво важливим. Господарі були активнішими в атаці і змогли вирвати перемогу – наприкінці матчу голом з пенальті відзначився Родріго.
Наш Андрій Лунін вийшов у стартовому складі і один раз врятував астурійців. Для українського голкіпера цей матч став першим у рамках Сегунди, в якому він не пропустив жодного гола.
Зазначимо, що після 30 турів Ов'єдо посідає 20 місце в турнірній таблиці. До рятівної 18 позиції – 2 очки.