Лунін вразив директора Реала грою в матчі проти Тенеріфе

Голкіпер Реала Андрій Лунін, який виступає за Ов'єдо на правах оренди, отримав похвалу від одного з керівників мадридського клубу.

Андрій Лунін отримав привітання від директора Реала Еміліо Бутрагеньйо з успішною грою в матчі останнього туру Сегунди, повідомляє Defensa Central.

Лунін повернеться у Реал за однієї умови – перспективи українця на фоні неоднозначних трансферних чуток

Легенда мадридського клубу подзвонив українському голкіперу, аби побажати йому удачі і запропонувати всіляку підтримку. Додамо, що поєдинок проти Тенеріфе став першим сухим для Луніна у воротах Ов'єдо.

До слова, Андрій провів у складі Ов'єдо 8 поєдинків, пропустивши 9 м'ячів. Права на українського голкіпера належать мадридському Реалу.

Реал – на паузі: Лунін потребує агента, тренера та іншого чемпіонату