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Лунін вразив директора Реала грою в матчі проти Тенеріфе

16:38 1689 Читать на русском
Лунін вразив директора Реала грою в матчі проти Тенеріфе
Андрій Лунін / фото ФК Ов'єдо

Голкіпер Реала Андрій Лунін, який виступає за Ов'єдо на правах оренди, отримав похвалу від одного з керівників мадридського клубу.

Андрій Лунін отримав привітання від директора Реала Еміліо Бутрагеньйо з успішною грою в матчі останнього туру Сегунди, повідомляє Defensa Central.

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Легенда мадридського клубу подзвонив українському голкіперу, аби побажати йому удачі і запропонувати всіляку підтримку. Додамо, що поєдинок проти Тенеріфе став першим сухим для Луніна у воротах Ов'єдо.

До слова, Андрій провів у складі Ов'єдо 8 поєдинків, пропустивши 9 м'ячів. Права на українського голкіпера належать мадридському Реалу.

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Теги
Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Еміліо Бутрагеньйо Українці за кордоном Реал Мадрид Реал Мадрид
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