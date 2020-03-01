Ов'єдо вирвав перемогу над Тенеріфе, зламавши погану серію – Лунін рідко нагадував про себе, але раз врятував астурійців

Ов'єдо з Андрієм Луніним у воротах приймав на власному полі Тенеріфе в рамках 30-го туру Сегунди. Команда українця оформила довгоочікувану перемогу – 1:0.

Іспанія. Сегунда, 30 тур

Ов'єдо – Тенеріфе – 1:0

Гол: Родріго, 88 (пен)

Андрій Лунін увосьме поспіль вийшов у старті Ов'єдо. У попередніх матчах з ним астурійці здобули лише одну перемогу. Українець чудово стартував на новому місці та став найкращим гравцем команди в січні, однак останні два поєдинки його команда програла, засівши в зоні вильоту Сегунди.

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Матч розпочався з активності Ов'єдо, а саме капітана Сауля Берхона. Він і стріляв по воротах, і виводив на ударну позицію партнерів, і загострював кросами з флангу. Господарям це не принесло жодного результату.

Тенеріфе відповів гострим випадом на ворота Луніна. Удар Нахуеля молодий голкіпер незграбно парирував перед собою, а добивання головою від Шака Мура взяв намертво. Щоправда, в статистику Андрію ці сейви не пішли, адже лайнсмен із запізненням зафіксував офсайд.

Суперники демонстрували низьку якість футболу та рідко доводили свої атаки до логічного завершення. У штрафний майданчик Ов'єдо пройшло чимало передач, особливо з правого флангу гостей, але всі вони перехоплювалися захисниками. Астурійська оборона діяла безпомилково.

Луніну не доводилося по-справжньому працювати. До кінця першого тайму доробок українця обмежився двома грамотно прочитаними епізодами: зловив у руки верхову подачу та вдало зіграв на випередження на лінії штрафного.

По перерві гра не змінилася – в'ялий футбол з мінімумом моментів. Гравці Тенеріфе вивели Дані Гомеса сам на сам з Луніним під гострим кутом. Форвард вичекав і пальнув у ближню стійку – Андрію відверто пощастило. Втім, і цей епізод не мав жодного значення, адже арбітри знову зафіксували положення поза грою.

На 75-й хвилині голкіпер збірної України нарешті отримав шанс себе проявити, врятувавши команду. Ласуре потужним ударом здалеку цілив під стійку, але Лунін добре обрав позицію та відбив м'яч вбік. Цей сейв так і залишився єдиним в активі Андрія.

Наприкінці зустрічі ближчим до успіху був Ов'єдо – з лави запасних гру підсилили Борха Санчес та Ібрагіма Бальде. Нападники господарів мали кілька можливостей, однак до акцентованого удару справа так і не дійшла.

За 5 хвилин до фінального свистка команда Луніна все ж вирвала надважливу перемогу. Допоміг 11-метровий – Луїс Перес зіграв рукою у власному штрафному, а Родріго ідеально реалізував пенальті. Ов'єдо перервав триматчеву безвиграшну серію, набрав 32 очки та піднявся на 20-те місце, залишаючись у зоні вильоті.

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