Лунін і нові ризики порохової бочки Реала: від війни з тренером до ганьби з росіянами, або Трансферна сага повертається

Голкіпер збірної України Андрій Лунін належить клубу, який не знає спокою на його позиції ось уже 7 сезонів поспіль. Реал робить метушливі рухи, а вся ця ситуація не дуже сприяє його майбутньому в Мадриді.

Реал повернув Зідана, але навіть в еру успіхів француза воротарська позиція викликала чималі суперечки, дебати і контроверсії всередині й за межами клубу. Усі проблеми почались за правління Жозе Моурінью ще 7 років тому. Португалець безцеремонно посадив клубну легенду на лаву запасних і далі фактично розв'язав війну з Ікером Касільясом. Відтоді не було жодного сезону спокою з позицією №1, вважає мадридське видання Marca. Давайте пригадаємо, як це було, та оцінимо перспективи молодого голкіпера збірної України.

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Війна. Початок кризи, яка відчутно затягнулась

Сезон 2012/13 при королівському дворі відзначився конфліктом епатажного головного тренера та багаторічного стража воріт. У свій останній рік у Реалі Моурінью вирішив, що причиною всіх бід є Касільяс. Ікер, починаючи з матчу проти Малаги, надовго присів на лаву запасних, а своїм моментом слави несподівано скористався Антоніо Адан. Ситуація досягнула рівня вибухової напруженості. Касільяс іноді повертався у ворота, але після травми руки та приходу Дієго Лопеса позбувся свого місця аж до відставки Моурінью.

Ворог пішов, проблеми залишились

У наступному сезоні прийшов Карло Анчелотті, але воротарська криза не припинилась з відходом сеу Жозе. Італійський наставник вирішив вчинити, як Лопетегі чи Зідан після повернення. Лопес і Касільяс "поділили" між собою турніри, в яких отримували ігрову практику. Ікеру дістались Ліга чемпіонів і Кубок Іспанії, а Дієго отримав Прімеру. Вічні порівняння тривали, а напруга не спадала. У підсумку Реал виграв турніри, у фіналі яких виступав саме Касільяс. Натомість у чемпіонаті Іспанії 2013/14 суперечкою Барси та Реала скористався Атлетіко, обійшовши обох опонентів лише на 3 очки.

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У Мадриді втомились від конфліктів і спробували повернути все на свої місця. Лопес пішов у Мілан, Кейлор Навас прийшов з Леванте на роль резервіста, 33-річний Ікер повернув собі ще й Прімеру. Однак відновлення статусу-кво не вирішило проблем. Реал вилетів у півфіналі Ліги чемпіонів 2014/15 від Ювентуса. Барселона обійшла "бланкос" на 2 очки у Прімері, а менше за Мадрид пропустили аж 4 команди. Виснажений поразками капітан команди змушений був відступити. Ситуацією скористалися Порту, який підписав досвідченого голкіпера, і... Динамо. В ЛЧ 2015/16 кияни перемогли в лігві "драконів", а помилка іспанця стала одним з факторів, які допомогли їм пробитись в 1/8 фіналу.

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Факс Де Хеа – найдовша трансферна теленовела в історії футболу. Прем'єрний сезон

Кейлор мав бути лише тимчасовим або резервним варіантом. Костаріканця у клубних офісах ніколи не розглядали серйозним претендентом на місце №1. І це до біса несправедливо, якщо згадати, що саме Навас був вагомою частиною 3-х поспіль титулів переможців ЛЧ. Перед початком сезону 2015/16 Давід Де Хеа переходив з Манчестер Юнайтед у Реал, а на його місце мав заступити саме... Кейлор. Лише занадто пізно відправлений факс зірвав монументальні плани Флорентіно Переса. Стало зрозуміло, що перехід не зможуть оформити навіть в останні години трансферного вікна. Як наслідок, Навас допоміг Реалу виграти перший з історичної серії тріумфів.

Зідан поспішає на порятунок – протиріччя президента і тренера

Незважаючи на 11-й титул клубних чемпіонів Європи, Флорентіно Перес збирається повернутись до питання Де Хеа. Потрібно просто довести до кінця справу минулого літа, вважав президент "вершкових". Однак Зідан категорично стає на захист Наваса. Лише легенда Реала, який тільки-но виграв Лігу чемпіонів, зміг заблокувати будь-які трансферні рухи на цій позиції. Тільки Навас у воротах і Кіко Касілья на підміні. Як наслідок мудрості Зізу, Мадрид знову виграє ЛЧ і повертає собі титул чемпіонів Іспанії у сезоні 2016/17. При цьому Реал знову пропускає більше за Барсу, Атлетіко і навіть Вільяреал.

Вето на Кепу, або Як стати найдорожчим голкіпером світу і дати місце сину легенди та українцю

Дискусії і плутанина між керівництвом і тренерським штабом тривали. Посилили напругу проблеми в сезоні 2017/18. Реал у підсумку виграв ЛЧ, але з тріском програв Прімеру – лише бронза і 6-е місце за кількістю пропущених голів. За останнім показником поступились навіть сусідам з Хетафе! Не дивно, що керівництво під час зимового трансферного вікна приступило до активних переговорів з Атлетіком щодо трансферу найперспективнішого іспанського воротаря.

Кепа перейшов би в Реал (а Лунін навряд чи там опинився), якби не чергове вето від Зідана. Французький тренер не хотів жодних змін посеред сезону. Тут ще й його син, 20-річний Лука підріс з дубля, ставши третім голкіпером у головній команді. У підсумку Кепа перейшов у Челсі за 80 мільйонів євро, ставши найдорожчим голкіпером планети з великим відривом від конкурентів.

Незрозумілі дії у справі Луніна і прихід нового Галактіко

Найбільш божевільне з причин безсистемності та навіть безглуздості трансферне вікно Реала за роки. Зідан пішов, і Пересу знову засвербіли руки для революції у рамці воріт. Шалені суми на молодих бразильських нападників і трансфери двох топових голкіперів: одних з найкращих на дорослому та молодіжному рівні. Спочатку із Зорі прийшов 19-річний Андрій Лунін за 8,5 млн євро. Та пошуки стража воріт рівня Галактіко продовжились. Після невдачі з Алісоном і Ромою дійшли згоди з Челсі. За 26-річного Тібо Куртуа вивалили ще 35 мільйонів на рахунок Челсі.

При цьому нікуди не дівся той же Навас, не кажучи вже про глибоких запасних Касілью і Зідана-джуніора. Останній повернувся в молодіжну Кастілью. Кіко взимку вирвався на волю в Лідс до Б'єлси. Лунін помандрував в якусь доволі безнадійну оренду. У чемпіонаті та Кубку Іспанії Андрій встиг уже двічі парирувати пенальті, але в Леганесі досі основним залишається Куельяр, якому в травні виповниться 35. При цьому взимку Реал хотів повернути Луніна, проте борці за виживання продали свого третього голкіпера і попросили Андрія залишитись. Українець і сам вирішив нічого не міняти.

Падіння Куртуа і катастрофічні фейли

І знову змагання між двома класними голкіперами не привело ні до чого доброго. Спочатку Лопетегі розділив обов'язки: Куртуа виходив лише в чемпіонаті, а Навас в обох інших турнірах. Тібо мав вирішити всі питання, натомість почав провалюватись, як і вся команда. Воротар – це таке несправедливе амплуа, що коли ти рятуєш, ніхто не пам'ятає, а помилки надовго затримуються на устах преси і фанатів. І все ж Куртуа мав значний кредит довіри від президента. Прийшов новий тренер, і Соларі вже намагався догодити керівництву. Тібо відсунув Наваса у глибокий запас – Кейлору залишався лише Кубок.

"Я – один з найкращих, а іспанська преса хоче мене вбити", – Куртуа розповів про свою фатальну помилку в матчі з Росією

xG map for Real Madrid - CSKA pic.twitter.com/wyJFy7g7dK — Caley Graphics (@Caley_graphics) 13 грудня 2018 р. Протривало це не дуже довго. Реал пропустив 3 сухі м'ячі від московського ЦСКА, а Куртуа вже вкотре зовсім не рятував від ганьби. Росіяни награли аж на 1 очікуваний гол (xG), а забили втричі більше. Згодом Реал пропустив 5 від Аякса при xG 3,5. Розгром на Бернабеу призвів до звільнення Соларі та другого пришестя Зідана на роль тренера-рятівника. Француз миттєво повернув Наваса на матч чемпіонату Іспанії, і Кейлор не пропустив жодного м'яча. Проходить декілька днів, а Куртуа дарує Росії на рівному місці гол в офіційному матчі за збірну Бельгії. Помилку Тібо обсмоктують на шпальтах всіх світових видань. І знову пляма на репутації, яка зачіпає і Реал.

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Провідні мадридські видання відкрито говорять про кризу екс-воротаря Атлетіко та Челсі. Куртуа все, звісно, заперечує, але його гра далека від топу. У таких клубах, як Реал, від тебе чекають чогось більшого, героїчного, а Тібо частенько пропускає зовсім не мертві м'ячі. Тож не дивно, що днями англійські та іспанські ЗМІ вийшли з заголовками про відновлення трансферної теленовели "Давід Де Хеа переходить у Реал". Здавалось, що влітку 2019-го позиція голкіпера вже точно не потребуватиме підсилення. Є Куртуа і Навас, очікують повернення Луніна з Леганеса.

Однак Зідан начебто є великим шанувальником воротаря Манчестер Юнайтед, який досі не пролонгував контракт з "дияволами", чинний до кінця сезону 2018/19. Англійський клуб має скористатися опцією продовження ще на рік, але якщо Де Хеа не укладе довгостроковий контракт, дуже ймовірний його переїзд на Бернабеу цього або наступного літа. Головний тренер Реала не надто вражений Куртуа, а Навасу невдовзі виповниться 33. Якщо Де Хеа таки перейде в мадридський клуб, то його агент Жорже Мендеш вимагатиме зарплати на рівні 16 млн євро на рік (зараз у Давіда 7 мільйонів), що відчутно більше, ніж заробляють навіть такі суперзірки, Серхіо Рамос і Гарет Бейл.

Великі фінансові апетити не сприяють переговорам з МЮ, але чи піде на поступки Реал? Боси мадридського клубу не задоволені поведінкою Куртуа, який на кожному кроці звинувачує то пресу, то інші зовнішні чинники у своїх провалах. Вони не бачать Тібо таким, яким він був на ЧС-2018, де став найкращим голкіпером. Аж 42 пропущені за 32 матчі дають у середньому, 1,3 за гру, тобто це найгірші цифри в усій його кар'єрі. А ще проти нього – лише 19 перемог і аж 13 втрат очок. З Навасом Реал частіше виграє (10 матчів з 15-и) і пропускає (1 гол за гру).

Лунін, якого в Іспанії все ще сприймають багатообіцяючим, міг би скористатись цією ситуацією і таки отримати свій шанс у Мадриді. Та багаторічна невирішеність проблеми надійного воротаря, трансферна одержимість Реала Давідом Де Хеа і підтримка Зіданом Наваса можуть стати на заваді. На думку El Espanol, шанси Андрія на повернення в Мадрид влітку 2019-го у статусі другого голкіпера (замість Кейлора) доволі низькі. Радше за все, українець змушений буде вдовольнитись новою орендою, поки місце воротаря на Бернабеу більше схоже на порохову бочку, ніж роботу мрії.

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