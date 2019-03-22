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"Я – один з найкращих, а іспанська преса хоче мене вбити", – Куртуа розповів про свою фатальну помилку в матчі з Росією

17:38 622 Читать на русском
"Я – один з найкращих, а іспанська преса хоче мене вбити", – Куртуа розповів про свою фатальну помилку в матчі з Росією
Тібо Куртуа / фото із соцмереж

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа прокоментував перемогу над Росією в першому матчі відбору до Євро-2020, в якому він припустився результативної помилки.

 

"Дуже радий, що ми все ж перемогли. Не думаю, що в моїй кар'єрі було багато помилок, тому, зробивши одну сьогодні, я був незадоволений і хотів досягти позитивного результату.

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Загалом я задоволений тим, як провів матч. Мені вдалося зберегти спокій, і це чудово. Я не міг вибивати м'ячі в різні боки, до того ж пенальті на нашу користь був призначений після атаки, яка почалася з моєї короткої передачі.

У тому епізоді я хотів віддати м'яч Алдервейрелду, але, побачивши, що він вже закритий для передачі, я забарився, а потім форвард підштовхнув мене. Це трохи вивело мене з рівноваги. Шкода, що ми пропустили гол, але іноді таке трапляється в житті воротарів.

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Я досі вважаю себе одним із найкращих, хоча іспанська преса хоче мене вбити. Я відчуваю себе дуже сильним. Я спокійний, тому що добре тренуюсь і добре граю", – цитує Куртуа Marca.

Теги
Євро-2020 Тібо Куртуа Тібо Куртуа Бельгія Бельгія Відеоновини Бельгія - Росія
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