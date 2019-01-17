Лунін вразив Реал своєю відмовою: українець хоче працювати з баском та інші подробиці саги

Голкіпер Леганеса та збірної України Андрій Лунін може провести ще один сезон у складі "пепінерос".

Після трансферу третього воротаря Реала Кіко Касільї в англійський Лідс склались усі передумови для "камбеку" Андрія Луніна на Сантьяго Бернабеу. Королівський клуб дуже хотів повернути 19-річного українця з Леганеса, однак на заваді переходу стало бажання самого гравця, що неабияк здивувало керівництво "бланкос".

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Лунін задоволений своїм етапом на Бутарке, повідомляє Marca. Він вважає, що перебування у таборі команди Маурісіо Пеллегріно допомагає йому швидше адаптуватись до нової ліги, хоча за півсезону Андрій провів лише чотири неповні поєдинки. Крім цього, екс-воротар Зорі хоче продовжувати працювати під наглядом тренерів воротарів Леганеса Хосеби Ітуарте, з яким у нього склались дуже хороші стосунки. Фактор баскського фахівця начебто був ключовим у рішенні українця не покидати команду.

Хосеба Ітуарте (ліворуч на фото) вірить у Луніна

Орендна угода Луніна з Леганесом передбачає серйозний грошовий штраф, якщо українець не проведе певну кількість матчів. Однак у контракті не прописана можливість його розірвання Реалом в односторонньому порядку. Без дозволу "пепінерос" королівський клуб не має жодного шансу повернути українця.

Керівництво Леганеса поважає рішення Пеллегріно робити ставку на "Пічу" Куельяра, але молодого Луніна тут також не списують з рахунків. Більше того, "пепінерос" настільки задоволені адаптацією та роботою українця на тренуваннях, що встигли запропонувати Реалу нову угоду. Зважаючи на вік свого першого голкіпера (34 роки), а також його бажання покинути Бутарке минулого літа, Леганес сподівається продовжити оренду Луніна ще на один сезон.

Мадридський гранд взяв паузу на роздуми, щоб вирішити, як краще підготувати українця до виступів у основі. Варіантів залишається лише два: відправити у чергову оренду, або залишити вчитись у Куртуа та Кейлора. Після відходу Касільї для Андрія нарешті звільнилось місце, але він доволі несподівано обрав "пепінерос".

Схоже, що на завершальну частину сезону Реал підтягне Люку Зідана, а вже влітку перед керівництвом "бланкос" постане стара дилема. На Бернабеу вкотре ламатимуть собі голову через Луніна, хоча тут майже ніхто не сумнівається, що його трансфер був виправданим. Зрештою, ще на презентації українця Флорентіно Перес висловився доволі однозначно: "Цей хлопець – голкіпер майбутнього".

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