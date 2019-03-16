Зідан та воротарське питання Реала: нова битва між Навасом і Куртуа як попереджувальний сигнал для Луніна

Повернення Зінедіна Зідана до керма мадридського Реала може серйозне вплинути на воротарську позицію "бланкос". Андрій Лунін, мабуть, пильно стежить за ситуацією.

Ще зовсім недавно найкращий голкіпер Ліги чемпіонів 2017/18 "сидів на валізах", готуючись до зміни клубу, однак після камбеку Зізу його ситуація вже не вважається такою безнадійною. Кейлор Навас – один з головних бенефіціарів третьої за сезон рокіровки на тренерському мостику королівського клубу, вважають іспанські ЗМІ.

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Костариканський воротар завжди був одним з улюбленців Зідана. За два з половиною роки під керівництвом французького фахівця Кейлор провів 110 матчів, вигравши три Ліги чемпіонів, Прімеру, Суперкубок Іспанії, два Суперкубки Європи та стільки ж клубних Мундіалів. Крім цього, "Пантера" володів розкішним показником пропущених голів – в середньому один м'яч кожні 86 хвилин.

Найяскравішим проявом тотальної довіри Зізу до Наваса став заблокований французом трансфер Кепи Аррісабалаги взимку 2018 року. Зідан пішов проти усіх, включно з президентом, відмовившись від послуг мегаперспективного голкіпера, який вже через декілька місяців дістався Челсі за рекордну в історії суму. Подейкують, що категорична позиція француза щодо переходу молодого баска сильно розлютила Переса, якому довелось вибачатись перед своїм колегою з Атлетіка Хосе Уррутуа. Боси двох клубів начебто попередньо домовились про переїзд воротаря на Бернабеу за скромні 20 млн євро. Лише після того, як угода зірвалась, Кепа підписав новий контракт з Більбао, а його клаусула збільшилась до 85 млн євро, які були успішно виплачені лондонським Челсі.

Зідан заветував трансфер Кепи з двох причин: по-перше, він не хотів створювати жодних ілюзій щодо можливої зміни першого номера, повністю довіряючи Кейлору, а по-друге, остерігався негативної реакції костариканця як гравця з величезним впливом на роздягальну у вирішальний момент сезону. Француз прийняв дуже серйозне рішення та не помилився – Кейлор допоміг йому завоювати у Києві третій поспіль кубок ЛЧ.

Після відходу Зідана у кар'єрі костариканця розпочався справжній застій. Перес придбав у Челсі Тібо Куртуа за 35 млн євро, а Кейлор майже миттєво втратив місце основного. У поточному сезоні він провів лише 14 поєдинків, але камбек французького фахівця відкриває перед ним нові можливості. Навас, принаймні на деякий час, відклав рішення щодо свого майбутнього та збирається відвоювати у Куртуа звання №1. "Ель Тіко" вважає, що Лопетегі та Соларі незаслужено віддавали перевагу бельгійцеві, хоча останній тренувався менш наполегливо. Зараз Кейлор сподівається, що справедливий, на його думку, Зідан об'єктивно "розсудить" обох воротарів. Навас готовий прийняти будь-який варіант розвитку подій, але лише в чесній боротьбі.

За чутками, француз, який фактично самотужки відповідатиме за спортивне планування, не збирається відпускати костариканця влітку. А це вже хороший меседж для Кейлора і, водночас, привід замислитись для Куртуа, якому керівництво клубу зробило серйозне попередження. Бельгійця попросили зосередитись на тренуваннях та менш активно обговорювати життя команди у ЗМІ, інформує Marca.

"Бейла у роздягальні називають гольфістом. Дуже складно описати його одним словом. Я б сказав, що у нього багато таланту, який проявляється не так часто, як би цього хотілось. Якось ми вирішили повечеряти усією командою, але Бейл і Тоні Кроос не прийшли. Вони сказали, що 21:30 – занадто пізно для вечері. Ми лягаємо спати близько першої години ночі, а тренування розпочинається в 11 ранку. Мені здається, це ідеальний час. Але Гарет сказав: "Я не прийду, хлопці, бо лягаю спати о 23:00", – розповів Куртуа у нещодавньому інтерв'ю, яке начебто спровокувало цілий конфлікт у роздягальні команди між прихильниками та противниками валлійця.

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Слабка форма Куртуа викликає ще більше запитань. Неймовірно, але факт: зірковий бельгієць володіє другим найгіршим відсотком (67%) відбитих м'ячів серед усіх воротарів Ла Ліги. Нижче опинився лише страж воріт Леганеса "Пічу" Куельяр (66%). Найкращі за цим показником в Іспанії – Ян Облак з Атлетіко та... Кейлор Навас (80%). Костариканець довів свій клас лише за три поєдинки, підміняючи травмованого Куртуа.

#OJOALDATO - Courtois ha detenido un 67% de los remates a puerta que ha recibido en La Liga 2018-19. De todos los porteros titulares del campeonato español, sólo Cuellar (Leganés) tiene peor porcentaje que el guardameta del Madrid (66%). El mejor en este sentido es Oblak (80%). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 10 березня 2019 р.

Керівництво Реала вважає, що бельгієць міг зробити значно більше у матчах проти Барселони та Аякса, коли на кону стояла доля титулів. Зараз Куртуа вже не має такої потужної протекції з боку найбільшого поціновувача власного таланту – Флорентіно Переса. Для нього та Кейлора все розпочинається спочатку, зрештою, як і для Андрія Луніна. Якщо Кейлор зміцнить власні позиції та залишиться у Мадриді на наступний сезон, то босам королівського клубу, можливо, доведеться відкласти потенційне повернення українця. Андрій навряд чи отримає більше шансів, ніж у Леганесі, якщо перебуватиме за спиною відразу двох світових топів. Крім цього, не варто забувати, що роль третього голкіпера "бланкос" поки що належить Люці Зідану...

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