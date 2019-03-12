Реал підписав найбажанішого тренера світу – українське питання, зарплата та умови Зідана, знаки історії

Зінедін Зідан очолив Реал Мадрид. Завойовник Києва. Тренер, який тричі поспіль брав Лігу чемпіонів, а після фіналу в столиці України покинув свою посаду. Це не перший подібний випадок в історії Реала.

Перемовини під знаком Революції – Зізу ставить умови

Зідана дуже хотів Ювентус і ще 3 топ-клуби. Мабуть, станом на сьогодні це був найбажаніший вільний тренер такого рівня і досягнень. ПСЖ і Челсі також мріяли про Зінедіна, позаяк Томас Тухель та Мауріціо Саррі не переконують результатами. Однак у підсумку маємо велике повернення Зізу в Реал через 284 дні після відходу. Президент "королівського" клубу Флорентіно Перес досягнув цього завдяки двом розмовам по телефону. Наставник відповів згодою на другий дзвінок президента. Здогадайтесь, хто був у вигіднішій ролі цього разу і висував свої умови?

Зідан офіційно повернувся у Реал

Зідан за відсотком перемог на посаді головного тренера Реала поступається лише Моурінью, а за титулами – Муньйосу

Француз покинув Мадрид 31-го травня 2018-го року, за декілька днів після завоювання Києва у 3-му поспіль виграному фіналі Ліги чемпіонів. Marca переконує, що в його серці Реал завжди був варіантом №1, хоча Зідан не планував повертатись так швидко. Зараз же він приходить на значно кращі умови, ніж міг очікувати сам чи його наступники Лопетегі та Соларі. Приходить переможцем, який має провести радикальну революцію та отримав гарантії довготривалого проекту. Саме його відхід спровокував ефект доміно. І тепер Зідан став босом, а не заручником ситуації, яким би був, якби нікуди не йшов.

За першими чутками, француз зароблятиме приблизно 20 мільйонів євро на рік. Також він висунув низку умов, серед яких повний контроль над командою, продаж кількох непотрібних йому гравців, вето на трансфери Неймара і Хамеса в Реал, а також на відхід Марсело й Іско. Натомість Перес повинен спробувати підписати Мбаппе.

Цілі на решту сезону 2018/19

Насамперед Реал повинен забезпечити собі місце у Лізі чемпіонів. Зробити це буде не складно. Над 5-м місцем Мадрид має 10-очкову перевагу. Зідан спробує також відновити чемпіонську якість Марсело, Іско та Гарета Бейла, які втратили місце в основі при Соларі і наривались на жорстку обструкцію фанатів та тимчасового тренера. У поточному сезоні вже не можна нічого вдіяти, тож справжня боротьба за трофеї стартує з літа, коли почнеться трансферна кампанія.

Українське питання

Андрій Лунін мав усі шанси повернутись у Реал на роль другого воротаря після завершення сезону 2018/19, але зараз ця угода під великим питанням. По-перше, зараз третім воротарем є син Зідана Люка. По-друге, Кейлор Навас був одним із символів перемог Зінедіна в ЛЧ. Відхід костаріканця може і не відбутись, хоча Флорентіно наполягатиме на тому, щоб Тібо Куртуа залишався №1, незважаючи на 15 пропущених голів за останні 10 матчів і доволі посередню форму бельгійця, який наразі не виглядає рятівником перемог.

Іспанські ЗМІ подейкують, що однією з умов Зідана було світле "вершкове" майбутнє його сина Люки, який повинен набрати вагу в командному ростері. Відтак у цьому розкладі поки взагалі немає місця для Луніна. Як мінімум на наступний сезон. Однак Реал – це таке місце, де все дуже швидко змінюється. Тим паче, що воротарське питання завжди було предметом великих суперечок між іспанським президентом і французьким тренером.

Історичний аспект. Зідан – 9-й, хто входить двічі в одну річку Реала

Хасінто Кінкосес був першим, хто це зробив. У післявоєнні роки з річною паузою він очолював Реал на 2 сезони. Виграв Кубок Іспанії 1945/46. У 1947-му повернувся рятувати Мадрид, але провалився і був звільнений уже через 17 турів. Кінкосеса замінив Бальтасар Альбеніс також привів до перемоги в Кубку, але за друге пришестя також протримався недовго – 16 матчів.

Мігель Муньйос, найтитулованіший тренер в історії Реала, вперше взявся за кермо "бланкос" у сезоні 1958/59, привівши до 2-го місця. Коли він повернувся у 1960-му, настала золота ера тривалістю 14 років. Мадрид виграв 9 чемпіонатів та 2 Кубки Іспанії, 2 Кубки європейських чемпіонів і 1 Міжконтинентальний Кубок. Зідан за титулованістю у тренерській кар'єрі поступається лише йому: 9 проти 14.

Луїс Моловни повертався аж 4 рази! Він замінив Муньйоса у 1974-му, але виграв тільки Кубок Іспанії. Повернувся через 3 роки, щоб двічі виграти Прімеру і знову піти. У сезоні 1981/82 прийшов заради двох останніх матчів сезону, який мадридці завершили на 4-му місці. А під час четвертого пришестя у 1985-му привів Реал до перемоги в Кубку УЄФА.

Альфредо Ді Стефано тренував "королів" у 1982-84 роках, після третього приходу Моловни. У його перший сезон Реал всюди фінішував другим: у чемпіонаті та Кубку Іспанії, а також Кубку Володарів Кубків. Потім знову було срібло Прімери і тимчасове повернення у 1991-му.

Лео Беенхаккер наприкінці 1980-х виграв 2 чемпіонати Іспанії, Кубок і Суперкубок. Однак у 1992-му не зміг повторити, фінішувавши на 2-му місці. Два періоди Хосе Камачо були чимсь дуже дивним і короткочасним. Екс-гравець Реала і колишній наставник збірної Іспанії у 1998-му протримався 22 дні, а через 6 років пішов у вересні на старті сезону.

Фабіо Капелло почав свою мадридську пригоду в сезоні 1996/97 після відходу з Мілана. Італієць виграв напружений чемпіонат Іспанії в Барселони і пішов. Через 10 років історія повторилась. Капелло тріумфував у Прімера, але протримався лише сезон.

Зідан і Реал – це історія особливої любові, як пишуть в Іспанії. Утім потрібно робити важливу примітку: на старті другої епопеї француза. Свій останній сезон він міг повністю провалити, що визнає сам. На внутрішній арені Реал провалювався, а врятував його київський фінал Ліги чемпіонів і впевнена перемога над Ліверпулем. У нього є час до кінця сезону спокійно провести аудит складу та попрощатись з баластом. Є довіра президента і гроші на трансфери. І непоганий шанс стати найтитулованішим тренером в історії Реала та остаточно розбити всіх скептиків.

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