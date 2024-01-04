Лунін емоційно відреагував на дебют за Реал у новому році
Український легіонер "вершкових" Андрій Лунін поділився думками щодо перемоги над Мальоркою (1:0) у черговому турі Прімери.
Напередодні Реал в рамках 19-го туру чемпіонату Іспанії провів першу гру у новому році, в якій мінімально здолав Мальорку. Місце у старті дісталось українському голкіперу Андрію Луніну, який зміг зберегти свої ворота недоторканими, заробивши лише жовту картку у доданий до першого тайму час.
Черговий "сухий" матч Луніна у відеоогляді матчу Реал – Мальорка – 1:0
"Гарний початок 2024-го. Відмінна командна робота, боремося до кінця. Дякую вболівальникам за підтримку", – написав наш земляк на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів у складі Реала 10 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 6 голів (у 5 поєдинках відстояв "на нуль").
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