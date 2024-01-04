Жирона продовжує впевнену ходу у чемпіонаті Іспанії – цього разу підопічні Мічела Санчеса зняли скальп з мадридського Атлетіко (4:3). Лепту у перемогу вніс і Артем Довбик, записавши до свого доробку асист. Українець зумів вибитись у лідери найрезультативніших гравців цьогорічної Ла Ліги, випередивши зірку Реала Джуда Беллінгема. Агент Довбика після матчу прояснив майбутнє форварда збірної України.

Свій наразі найкращий поєдинок у Ла Лізі провів і Роман Яремчук, відзначившись дебютним голом за Валенсію у чемпіонаті. Не пасе задніх і Андрій Лунін, який відстояв "на нуль" у першому поєдинку Реала у 2024 році. Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

Жирона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Атлетіко – 7 голів, 5-й асист Довбика, продовження чемпіонської казки