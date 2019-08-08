Лукаку прибув до Італії – трансфер у Серію А на фінішній прямій

Форвард англійського Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку близький до переїзду в італійську Серію А.

Потужний бельгієць у четвер пройде медогляд і має підписати контракт із Інтером, повідомляє Sky Sports.

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В аеропорту Мілана форварда зустрічали близько трьох сотень фанатів "нерадзуррі", які напередодні домовилися з Манчестер Юнайтед про трансфер Лукаку, а манкуніанці вже навіть підшукали йому несподівану заміну в іспанській Ла Лізі. Трансфер 26-річного нападника коштуватиме Інтеру 65 млн євро. Ще 13 млн у євровалюті "червоні дияволи" можуть отримати завдяки вдалим виступам гренадера в Італії.

У минулому сезоні Ромелу Лукаку провів 32 матчі в АПЛ, у яких забив 12 м'ячів.