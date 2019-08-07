Манчестер Юнайтед знайшов несподівану заміну Лукаку – манкуніанці готові заплатити неймовірну суму за зірку Ла Ліги

Манчестер Юнайтед готує ще один гучний перехід до закриття трансферного вікна в Англії.

Манчестер Юнайтед намагається придбати нападника Атлетіка Іньякі Вільямса. Перехід може відбутись вже найближчим часом, адже завтра останній день трансферного вікна в Англії.

Евертон спробував підписати гравців Арсенала та Манчестер Юнайтед

Манкуніанці готові виплатити іспанському клубу клаусулу 25-річного футболіста, яка складає 88 млн євро, повідомляє El Chiringuito TV‏.

Манчестер Юнайтед оштрафує Лукаку за пропущене тренування

Зауважимо, що Вільямс, ймовірно, стане заміною Ромелу Лукаку, який не хоче залишатись у Манчестер Юнайтед.