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Манчестер Юнайтед знайшов несподівану заміну Лукаку – манкуніанці готові заплатити неймовірну суму за зірку Ла Ліги

20:17 691 Читать на русском
Манчестер Юнайтед знайшов несподівану заміну Лукаку – манкуніанці готові заплатити неймовірну суму за зірку Ла Ліги
Іньякі Вільямс / Атлетік

Манчестер Юнайтед готує ще один гучний перехід до закриття трансферного вікна в Англії.

Манчестер Юнайтед намагається придбати нападника Атлетіка Іньякі Вільямса. Перехід може відбутись вже найближчим часом, адже завтра останній день трансферного вікна в Англії.

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Манкуніанці готові виплатити іспанському клубу клаусулу 25-річного футболіста, яка складає 88 млн євро, повідомляє El Chiringuito TV‏.

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Зауважимо, що Вільямс, ймовірно, стане заміною Ромелу Лукаку, який не хоче залишатись у Манчестер Юнайтед.

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