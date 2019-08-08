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Лукаку прибыл в Италию – трансфер в Серию А на финишной прямой

10:31 108 Читати українською
Лукаку прибыл в Италию – трансфер в Серию А на финишной прямой
Ромелу Лукаку / Reuters

Форвард английского Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку близок к переезду в итальянскую Серию А.

Мощный бельгиец в четверг пройдет медосмотр и должен подписать контракт с Интером, сообщает Sky Sports.

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В аэропорту Милана форварда встречали около трех сотен фанатов "нерадзурри", которые накануне договорились с Манчестер Юнайтед о трансфере Лукаку, а манкунианцы уже даже подыскали ему неожиданную замену в испанской Ла Лиге. Трансфер 26-летнего нападающего обойдется Интеру в 65 млн евро. Еще 13 млн в евровалюте "красные дьяволы" могут получить благодаря удачным выступлениям гренадера в Италии.

В прошлом сезоне Ромелу Лукаку провел 32 матча в АПЛ, в которых забил 12 мячей.

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