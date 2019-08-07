Інтер домовився з Манчестер Юнайтед про трансфер Лукаку – відома сума

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку невдовзі має перейти в Інтер.

Італійський клуб домовився з манкуніанцями про трансфер бельгійського нападника Ромелу Лукаку, повідомляє відомий футбольний журналіст Джанлука Ді Марціо у своєму твіттері.

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Зазначається, що Манчестер Юнайтед отримає за форварда 65 млн євро, також Інтер може заплатити бонуси у розмірі 13 млн. Крім того, клуби домовились про певний відсоток від перепродажу Лукаку.

До слова, бельгієць не брав участі у передсезонних зборах Манчестер Юнайтед через травму. Останнім часом Лукаку тренується з Андерлехтом.

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