Керівництво Інтера ухвалило рішення запропонувати головному тренеру команди Сімоне Індзагі новий контракт за схемою 2+1. Про це інформує Gazzetta dello Sport. Чинна угода наставника з "нерадзуррі" розрахована до літа 2025 року.

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Повідомляється, що міланський клуб має намір збільшити Індзагі зарплату на 30% – до 6 млн євро на рік. Тим самим боси хочуть продемонструвати тренеру те, як вони його цінують. Також у новій трудовій угоді 48-річного фахівця будуть прописані бонуси.

Під керівництвом Індзагі Інтер виграв два Кубки Італії, три Суперкубки країни, завоював Скудетто і дійшов до фіналу Ліги чемпіонів.

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