Новий мотор Гвардіоли, трофей для Почеттіно, авантюра МЮ – ключові придбання АПЛ липня-2019

До закриття трансферного вікна в Англії залишилося менш ніж два тижні. АПЛ загалом проводить досить скромну кампанію – лише один клуб з першого липня витратив понад 100 млн фунтів. Втім, знакових придбань вистачає.

Трофей для Почеттіно

Тоттенхем півтора року нікого не підписував і жив у режимі економії, будуючи стадіон. Вихід у фінал Ліги чемпіонів-2018/19 спонукав керівництво виділити серйозні гроші на трансфери. Маурісіо Почеттіно програв головний поєдинок своєї кар'єри Юргену Клоппу, але трофей все ж отримав – "шпори" оформили рекордне придбання в історії.

Танге Ндомбеле прийшов у Тоттенхем з Ліона за 54 мільйони фунтів. Молодий різносторонній футболіст в проблемну зону – прекрасний трансфер, яким "шпори" намагаються зберегти місце в топ-4 АПЛ. Ндомбеле додасть креативу та надійності в центрі поля, а також прогресуватиме сам. Одним з головних аргументів на користь Тоттенхема для нього був Почеттіно.

Авантюра Манчестер Юнайтед?

"Дияволи" зробили Арона Ван-Біссаку найдорожчим внутрішнім трансфером АПЛ літа-2019. Майже 50 мільйонів фунтів за фулбека, який почав грати за Крістал Пелас лише в січні минулого року, розкрився на нерідній позиції та ще не викликався в збірну Англії. Ризик? Звичайно. Однак Манчестер Юнайтед давно страждає через відсутність хорошого правого захисника, Уле Гуннар Сульшер взяв курс на "британізацію" складу, а місцеві гравці традиційно переоцінені.

Ван-Біссака в минулому сезоні справді виглядав чудово, він був в топі за ключовими показниками. І цифри лише доповнюють позитивне враження – Арон приємно дивував чистотою та технікою відбирань, читанням гри. Атакувальні навички в колишнього вінгера також в порядку. Англієць переніс свій блиск на перші матчі за Юнайтед. Вболівальники "червоних" вже задоволені. Ця авантюра поки що йде в плюс, наступна – Харрі Магуайр.

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Ключовий елемент системи Гвардіоли

Пеп давно шукав ідеального опорника. Майже всі елементи блакитного автомобіля вже були підібрані на замовлення, і тільки мотор потребував оновлення. Недооцінювати вклад Фернандінью в успіхи Манчестер Сіті не можна в жодному разі, але прийшов той, хто зробить команду ще сильнішою. Рекордні для Сіті 63 мільйони фунтів за Родрі – розумна інвестиція, якщо враховувати, що клуб підписав 23-річного суперталанта на ключову позицію.

Ще в минулому сезоні Ман Сіті міг дорого заплатити через відсутність альтернативи Фернандінью, а цього сезону без трансферу Родрі ситуація стала б критичною. На щастя Пепа, після провалів з Фредом, Жоржінью, Ндомбеле та Де Йонгом клуб виграв боротьбу за "нового Бускетса". Родрі приречений заграти в системі "містян" – він звихнений на деталях. Тепер у складі Сіті буквально немає явних слабких місць (у Ліверпуля, щоправда, також) – третя поспіль перемога в АПЛ наближається.

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Порятунок в умовах кризи

Арсенал обмежений у своїх фінансах через непотрапляння в Лігу чемпіонів, а команду потрібно серйозно підсилювати. Лідер останніх років Аарон Ремзі пішов вільним агентом – компенсувати його втрату наявними ресурсами (40 млн фунтів на всю трансферну кампанію) нереально. Вихід – оренда Дані Себальйоса.

Себальйос привів молодіжну збірну Іспанії до перемоги на чемпіонаті Європи та прагне закріпити цей успіх повноцінним сезоном на найвищому рівні. Зінедін Зідан не гарантував йому ігрового часу в Реалі, натомість Унаї Емері з задоволенням взяв футболіста, який допоможе поборотися за ЛЧ. А декілька десятків мільйонів спрямовані на перекриття інших дірок: центр оборони, фланг захисту. Щоправда, коштовний центрбек Вільям Саліба (27 млн фунтів) відразу поїхав у оренду.

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Лестер може стати чемпіоном...

...серед "простих смертних". Про повторення сенсації в сезоні-2015/16 мови немає й близько, але на сьоме місце "лиси" справедливо претендують. Головний козир Лестера – Брендан Роджерс. Команда під керівництвом північноірландця навесні перевтілилася та ледь не позбавила Манчестер Сіті титулу. Цього літа Роджерс провів повноцінну підготовку – Лестер стане сильнішим.

Клуб витратив за міжсезоння 70 мільйонів фунтів: викупив у Монако Юрі Тілеманса та придбав у Ньюкасла Айозе Переса. Два найдорожчі вхідні трансфери в історії Лестера. Це не постріли в небо – футболісти успішно зарекомендували себе в АПЛ. Перес став найкращим бомбардиром "сорок" у минулому чемпіонаті, а тепер реалізовує свою мрію попрацювати з Роджерсом. Варді, Меддісон, Перес – атака Лестера дуже пристойна. Якщо ж вдасться втримати Харрі Магуайра, в порядку буде й оборона.

Чергове пограбування Бундесліги

Ньюкасл і Вест Хем оновили свої трансферні рекорди, підписавши за 40 мільйонів фунтів форвардів з Німеччини. Ситуація "сорок" описана вище – на заміну найкращому бомбардиру прийшов 22-річний Жоелінгтон. Гнучкий і динамічний футболіст, який однаково ефективний і на вістрі, і у відтяжці. Здатен виконувати різноманітні тренерські завдання, пройшов вишкіл Юліаном Нагельсманном у Хоффенхаймі. Однозначне підсилення для Стіва Брюса.

Вест Хем також шукав заміну основному форварду – Марко Арнаутовіч поїхав у Китай. Боси лондонців неодноразово намагалися запросити бомбардира з іменем, тому й тепер їх пов'язували з Дієго Костою та Гонсало Ігуаїном. Втім, цього разу "молотобійці" обрали менш статусний, але більш надійний варіант.

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Себастьян Аллє поступово вийшов на топ-рівень: у попередньому сезоні він сформував вбивчу зв'язку з Йовічем і Ребічем в Айтрахті, заробив 20+11 за системою гол+пас і до зими був одним з найкращих форвардів Бундесліги (можливо, найкращим). Андрій Ярмоленко отримав висококласного партнера. Доповнення складу Пабло Форналсом дає змогу сподіватися на верхню частину турнірки для Вест Хема.

Одним рядком: Варто відзначити солідні витрати Астон Вілли – 115 мільйонів фунтів за 10 новачків. Бірмінгемці оновили список найдорожчих придбань в історії, поставивши на першу позицію Веслі з Брюгге (22 млн фунтів). Брайтон також побив рекорд лідером бельгійського клубу – в Англію переїхав екс-капітан Генка Леандро Троссард (18 млн фунтів).