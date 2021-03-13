"Те, що висловлювали клуби щодо суддівства останніми днями – одні кажуть, що дуже погано, інші, що терпимо. Питання в тому, що нам всім хотілося б відкритості. Нам хотілося б флеш-інтерв'ю після матчів. Уявіть, як хотілося б цього трансляторам. Мало того, що клуби і гравці дають коментарі, а тут ще були б і арбітри. Ось ця стіна поки що не пробивається.

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Цього не робить УЄФА, навіть після того як ввели VAR. Жодне змагання під егідою організації не проводить інтерв'ю з суддями. Причин для цього УЄФА може назвати масу – потрібно додивитися матеріали, не можна коментувати похапцем і так далі. Я думаю, що в такому випадку, корпоративно бережеться периметр, щоб не нашкодити самим собі. Чи не додати собі репутаційних ризиків, коли хтось щось після матчів може неправильно трактувати.

Тут, я думаю, у нас нічого не вийде з Лучі, так само як і ні у кого в інших лігах, щоб арбітри приходили на інтерв'ю. Однак, я спробував поговорити з главою комітету арбітрів України, щоб на регулярній основі він або його підопічні не відразу після матчів, а через два дні на камеру брали участь в телевізійних обговореннях минулого туру. І ось тут є хороша новина: Лучі сказав, що готовий розглядати такий варіант. Зараз він у себе на батьківщині, в Італії. Як тільки повернеться до Києва – ми зустрінемося і поговоримо про можливий формат", – сказав Денисов у програмі "Денисов TIME".

Нагадаємо, футбольну громадськість сколихнув скандал навколо незарахованого гола Олімпіка у ворота Шахтаря у матчі 17-го туру УПЛ. Президент Олімпіка Владислав Гельзін після поразки "гірникам" (0:1) увірвався в ефір з брутальними образами на адресу суддів, Лучано Лучі, каналів "Футбол", його експертів та журналістів. Згодом він вирішив влаштувати справжню революцію в українському футболі, колективно висловивши недовіру голові комітету арбітрів. Як наслідок, вище футбольне керівництво країни почало "закручувати гайки" по відношенню до донецького клубу: йому заборонили грати на домашньому стадіоні (стадіон Динамо ім. В. Лобановського) і покарали штрафом у 500 тисяч гривень.

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