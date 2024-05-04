"Скрипник уже довів, що є хорошим тренером у Ворсклі, де не було хороших футболістів, але він зробив пристойну команду.

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У Металісті 1925 проблема одна, вона полягає у купівлі футболістів. Ще одна відмовка, що це просто не його клуб. Тим більше зараз ніде купити футболістів, найкращі поїдуть до Польщі", – цитує Леоненка FanDay.

Нагадаємо, після 26-ти турів Металіст 1925 йде у турнірній таблиці УПЛ останнім, набравши 19 очок. Вже сьогодні, 4 травня, харків'яни спробують покращити своє становище у матчі з колишньою командою Скрипника – Ворсклою. Початок зустрічі о 18:00.

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