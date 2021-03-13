"То, что высказывали клубы относительно судейства в последние дни – одни говорят, что очень плохо, другие, терпимо. Вопрос в том, что нам всем хотелось бы открытости. Нам хотелось бы флэш-интервью после матчей. Представьте, как хотелось бы этого трансляторам. Мало того, что клубы и игроки дают комментарии, а тут еще бы и арбитры. Вот эта стена пока не пробивается.

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Этого не делает УЕФА, даже после того как ввели VAR. Ни одно соревнование под эгидой организации не проводит интервью с судьями. Причин для этого УЕФА может назвать массу – нужно досмотреть материалы, нельзя комментировать впопыхах и так далее. Я думаю, что в таком случае, корпоративно хранится периметр, чтобы не навредить самим себе. Или добавить себе репутационных рисков, когда кто-то что-то после матчей может неправильно трактовать.

Здесь, я думаю, у нас ничего не получится с Луче, так же как и ни у кого в других лигах, чтобы арбитры приходили на интервью. Однако, я попытался поговорить с главой комитета арбитров Украины, чтобы на регулярной основе он или его подопечные не сразу после матчей, а через два дня на камеру участвовали в телевизионных обсуждениях прошлого тура. И вот тут есть хорошая новость: Лучи сказал, что готов рассматривать такой вариант. Сейчас он у себя на родине, в Италии. Как только вернется в Киев – мы встретимся и поговорим о возможном формате", – сказал Денисов в программе "Денисов TIME".

Напомним, футбольную общественность всколыхнул скандал вокруг незасчитанного гола Олимпика в ворота Шахтера в матче 17-го тура УПЛ. Президент Олимпика Владислав Гельзин после поражения "горнякам" (0:1) ворвался в эфир с брутальными оскорблениями в адрес судей, Лучано Лучи, каналов "Футбол", его экспертов и журналистов. Впоследствии он решил устроить настоящую революцию в украинском футболе, коллективно выразив недоверие председателю комитета арбитров. Как следствие, высшее футбольное руководство страны начало "закручивать гайки" по отношению к донецкому клубу: ему запретили играть на домашнем стадионе (стадион Динамо им. В. Лобановского) и наказали штрафом в 500 тысяч гривен.

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