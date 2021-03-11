"Коментувати суддівство не буду. Для цього є комітет арбітрів. Нам заборонено говорити про суддівство.

Олімпік пропонує суддівську революцію в УПЛ – вотум недовіри Лучі, боротьба з маніпуляціями та власний пул арбітрів

Хотілося б, щоб голова комітету (Лучано Лучі, – прим.) після кожного туру виходив і пояснював.

Чи добре Лучі робить свою роботу? Це прерогатива федерації футболу. Нам нічого це коментувати. Є керівники, які приймали його на роботу – вони і повинні давати відповідь. Якби це була прерогатива клубів, то ми б самі вирішували, кого призначити", – сказав Оганов у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, український футбол сколихнула реакція Владислава Гельзіна на відміну гола його команди у ворота Шахтаря. Президент Олімпіка після матчу увірвався в ефір з брутальними образами на адресу суддів, Лучано Лучі, каналів "Футбол", його експертів та журналістів, а згодом вирішив влаштувати справжню революцію в українському футболі, колективно висловивши недовіру голові комітету арбітрів.

Революція Гельзіна неможлива: Лучі наголосив на правилах організації арбітражу