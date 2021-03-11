"Нам заборонено говорити про суддівство": гендиректор Зорі закликав Лучі до відповідальності
Генеральний директор луганського клубу Станіслав Оганов висловився щодо проблем з суддівством в українському футболі.
"Коментувати суддівство не буду. Для цього є комітет арбітрів. Нам заборонено говорити про суддівство.
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Хотілося б, щоб голова комітету (Лучано Лучі, – прим.) після кожного туру виходив і пояснював.
Чи добре Лучі робить свою роботу? Це прерогатива федерації футболу. Нам нічого це коментувати. Є керівники, які приймали його на роботу – вони і повинні давати відповідь. Якби це була прерогатива клубів, то ми б самі вирішували, кого призначити", – сказав Оганов у коментарі виданню Tribuna.
Нагадаємо, український футбол сколихнула реакція Владислава Гельзіна на відміну гола його команди у ворота Шахтаря. Президент Олімпіка після матчу увірвався в ефір з брутальними образами на адресу суддів, Лучано Лучі, каналів "Футбол", його експертів та журналістів, а згодом вирішив влаштувати справжню революцію в українському футболі, колективно висловивши недовіру голові комітету арбітрів.
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