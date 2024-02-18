Люксембурзький легіонер турецького Еюпсора Олів'є Тілль продовжить кар'єру в ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт черкасців.

Український легіонер оформив гол+пас в Європі – відео феєрії від екс-вінгера збірної

Про терміни та умови угоди не повідомляється, однак Transfermarkt зазначає, що 27-річний хавбек приєднався до команди Олега Дулуба у статусі вільного агента. ЛНЗ вдалось виграти конкуренцію у Ворскли та Колоса, які також прагнули підписати гравця.

Нагадаємо, Тілль має досвід виступів в УПЛ – він грав за Ворсклу з січня 2021-го по березень 2022-го, де став одним з лідерів команди. Після повномасштабного вторгнення окупантів Олів'є спочатку на правах оренди перебрався у першоліговий Еюпспор, а згодом підписав з турками повноцінний контракт до літа 2024 року (нині клуб є головним претендентом на вихід у Суперлігу). Поточний сезон він розпочав на правах оренди у складі іншої турецької команди – Шанлиурфаспор з Першої ліги (15-та сходинка), за яку в 14 матчах забив 2 голи.

До слова, після відходу з Ворскли Олів'є, яким свого часу цікавився Ювентус, подешевшав майже на мільйон євро і вартує нині згідно з Transfermarkt 875 тисяч євро.

Український тренер з поразки дебютував у Європі – він програв візаві, який очолював 4 команди УПЛ