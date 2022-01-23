"Ходять чутки, що Тіллем цікавився Ювентус. Якщо він поїде до туринського клубу і скаже про Ворсклу лише позитивні речі – завтра з Ювентуса дзвонитимуть чотири агенти: "Подивіться наших футболістів з молодіжки, звідти, звідти". Це суперкейс для нас.

Хавбек Ворскли зацікавив два топ-клуби з Бельгії

У нас немає завдання заробити щось десь. Так, глобально. Ми хотіли б створити клуб у класичному розумінні з розумінням щодо кожної позиції, перспектив та планів.

Візьміть будь-якого футболіста: якщо проаналізувати їхню кар'єру, я так думаю, у 90% випадків лише два клуби будуть названі як одні з найкращих у кар'єрі. Або один, і щоб знайти цей один, йому доведеться змінити їх 15 штук по черзі. Ми повинні розуміти цю історію і бажано, щоб її розуміли агенти та футболісти. Тому що не завжди гроші принесуть щастя", – сказав Лисак у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, Олів'є Тілль перейшов до Ворскли наприкінці грудня 2020 року. З полтавським клубом хавбек підписав угоду на два роки (у контракті є пункт про продовження ще на один сезон). У поточному сезоні він провів у складі полтавців 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця в 1,8 млн євро.

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