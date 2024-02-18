Колишній півзахисник Зорі і молодіжної збірної України Максим Хлань напередодні записав до свого доробку одразу дві результативні дії у Польщі.

Польща, Дивізіон 1, 20-й тур

Лехія – Плоцьк – 3:1

Голи: Бобчек, 15, Хлань, 30, Мена, 60 – Гішпанський, 87

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Український півзахисник Максим Хлань продовжує запалювати у першому дивізіоні Польщі. Напередодні наш земляк не словом, а ділом долучився до перемоги Лехії над Плоцьком. 21-річний вінгер спочатку розкішним асистом вивів партнера на ворота суперника, а в середині тайму відзначився вже сам.

Перемога дозволила Лехії набрати 35 очок і закріпитись на третій сходинці турнірної таблиці. Від лідера – гдинської Арки – гданці відстають на 2 пункти.

Нагадаємо, Хлань у поточному сезоні провів за польський клуб 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти. Його контакт з Лехією чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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* асист Хланя (1:0)

* гол Хланя (2:0)