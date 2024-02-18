Болгарія, Перша ліга, 21-й тур

Пірін – Левскі – 1:2

Голи: Комано, 16 – Петков, 7, Рікардінью, 40

Вилучення: Кордоба, 34

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Перший млинець для українського фахівця Олександра Бабича у найвищому дивізіоні Болгарії виявився глевким. Його Пірін, який він очолив менше 10 днів тому, після зимової паузи вдома стартував з поразки. Кривдником одного з аутсайдерів першості став Левскі Ніколая Костова, який свого часу встиг попрацювати в українській Прем'єр-лізі одразу з 4-ма командами (донецький Металург, Карпати, Таврія і кам'янська Сталь).

Господарі пропустили вже на перших хвилинах після прикрого добивання, але ще до середини тайму зуміли відігратись – Комано вийшов сам на сам і прошив кіпера суперника. За трохи Пірін залишився у більшості – Кордоба за фол останньої надії заробив спочатку "гірчичник", але після перегляду VAR арбітр змінив колір картки на червоний. Це, однак, не завадила Левскі зовсім скоро забити вдруге – поки захисник намагався вивести м'яч з воротарського майданчика, Рікардінью підкрався ззаду і вибив сферу з-під ніг суперника у ворота.

По перерві гості не дозволили Піріну завдати бодай одного удару і довели гру до логічної перемоги. Дебютна поразка Бабича залишила його команду на 14-й сходинці турнірної таблиці з 16-ма очками.

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