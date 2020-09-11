Перше лондонське дербі сезону, велике повернення Лідса, дуель темних конячок у Франції, нове сторінка протистояння Моурінью і Анчелотті та коронавірусна класика в Парижі в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Фулхем – Арсенал

12 вересня, 14:30. Лондон, Крейвен Коттедж

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Англійська Прем'єр-ліга вривається до порядку денного справжніх поціновувачів гри лондонським дербі. Фулхему вистачило сезону в Чемпіоншипі, щоб повернутися до еліти. Після вильоту навесні 2019-го боси "коттеджерів" проявили дива розсудливості й залишили Скотта Паркера на посаді менеджера. Молодий коуч за довіру віддячив – Фулхем стабільно перебував у зоні плей-офф Першого дивізіону й, зрештою, виборов останню путівку до АПЛ після двобою з Брентфордом на Вемблі.

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Тепер перед хлопцями Паркера постало нове завдання – втриматися у Прем'єр-лізі. Зважена трансферна кампанія з точковим підсиленням проблемних позицій може стати запорукою успіху лондонців. Але взяти очки на старті буде доволі проблематично, адже в суперниках "коттеджерів" – Арсенал із новими амбіціями. Мікель Артета, здається, остаточне освоївся на Емірейтс і засучив рукави задля повернення "канонірів" у топ-4 ліги. Іспанець знайшов придатні для "канонірів" два варіанти формацій (4-2-3-1 і 3-4-3), підсилив команду Габріелом і Вілліаном, уже взяв Суперкубок Англії, а тепер готовий довести, що справді опанував курс тренерського ремесла Гвардіоли.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Ліверпуль – Лідс

12 вересня, 19:30. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Якщо від Арсенала чекають відродження, то Ліверпулю пророкують падіння. Три сезони поспіль мерсисайдці підкоряли вершини – фінал Ліги чемпіонів, здобуття трофею ЛЧ, довгоочікуваний тріумф в АПЛ. Паралельно "червоні" вели боротьбу й за інші призи, що може свідчити про певний цикл. Цілком імовірно, що він виявиться 3-річним, і сезон 2020/21 стане кризовим. Не додає ентузіазму й робота (вірніше, її відсутність) Ліверпуля на трансферному ринку. Клопп може пишатися відпрацьованими до автоматизму комбінаціями, але процес утримання на вершині складніший за її підкорення.

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Натомість від Лідса, який повернувся до еліти після 16-річної паузи, чекають сюрпризів. Звісно, підписання німця Коха чи іспанця Родріго яскраво засвідчили про наміри "павичів" повернутися до Прем'єр-ліги надовго. Та головна "секретна" зброя йоркширців перебуває трохи обабіч поля, на тренерській лаві. Легендарний Марсело Б'єлса, від якого футбольні генеалоги ведуть лінію життя до філософії таких різних Сімеоне, Гвардіоли та Почеттіно, з другої спроби взяв Чемпіоншип. Тепер аргентинський фрік намагатиметься проявити себе в найконкурентнішій лізі планети. Здається, Ель Локо має лише два шляхи без напівтонів – здобути престол чи ганебно піти лжепророком.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Монако – Нант

13 вересня, 18:00. Монако, Луї ІІ

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: На відміну від англійців, більшість команд французької Ліги 1 встигли зіграти по 2 матчі чемпіонату. Монако й Нант стартували однаково – нічия і перемога з мінімальною перевагою. Тепер їм варто з'ясувати, хто продовжить торувати шлях угору турнірною таблицею. Несподівана поразка ПСЖ від Ланса стає хорошим шансом для місцевих колективів з амбіціями оформити бодай крихітний гандикап перед очною зустріччю з фіналістом ЛЧ.

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Новий керманич монегасків Ніко Ковач трохи розчистив роздутий попередниками ростер "червоно-білих" і готовий повернути прихильність експертів і до себе, і до своєї команди. Княжий клуб уперше за довгий час входить у новий сезон з фактично порожнім лазаретом і цілком може втрутитись у реальну боротьбу за нагороди. Натомість у Нанті якраз епідемія – травми, карантин, дискваліфікації. Тому навіть один заліковий бул в Монако буде здобутком для хлопців Гуркюффа-старшого.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Тоттенхем – Евертон

13 вересня, 18:30. Лондон, Тоттенхем Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Тоттенхем та Евертон минулоріч опинилися у схожій ситуації, призначивши в ході сезону на посади наставників двох китів тренерського цеху – Жозе Моурінью і Карло Анчелотті. Кампанія 2019/20 з її кількамісячною паузою на карантин була для них чернеткою. Новий же сезон стане справжньою перевіркою на "порох у порохівницях". Португалець та італієць оформили кілька переходів під свою філософію, тому тепер списувати невдачі на попередників буде складно.

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Поточне трансферне вікно вирівняло клас команд, принаймні, за іменами. Харт, Догерті та Хьойберг у Лондоні, звісно, поступаються Аллану, Дукуре та Хамесу на Гудісон Парк. Проте, раніше "шпори" було укомплектовані якісніше. Та очікувати феєрії від недільного матчу не варто. Найімовірніше, глядачів чекатиме шахова партія справжніх футбольних гросмейстерів, а Моурінью і Анчелотті вже відпрацьовують домашні заготовки разом із підопічними.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

ПСЖ – Марсель

13 вересня, 22:00. Париж, Парк де Пренс

Телетрансляція на каналі "Футбол 3", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Пандемія коронавірусу подарувала унікальний шанс на інтригу в чемпіонаті Франції. ПСЖ втратив відразу 7 основних виконавців через спільний відпочинок після видатного сезону та вже програв Лансу напіврезервним складом у 2-му турі. Перемога "криваво-золотих" виглядає особливою, враховуючи 5-річну відсутність гранда кінця 90-х в еліті. Нова загроза парижан – Марсель, який впевнено фінішував другим у попередньому сезоні.

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На папері справи підопічних Томаса Тухеля виглядають не надто перспективно. Проте, провансальці теж мають втрати. Той же сумнозвісний COVID-19 змушує Олімпік грати без кількох своїх провідних виконавців, зокрема, й Дімітрі Пайє. І хоч з Брестом Марсель впорався (3:2) і без карантинного тріо, та гра хлопців Андре Віллаша-Боаша, особливо в обороні, ще далека від ідеалу. Це трохи вирівнює шанси команд, але змога піти у відрив зі старту повинна підштовхнути Марсель до взяття Парижа.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

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