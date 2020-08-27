Лідс

1-ше місце в сезоні 2019/20 (93 очки, +28,=9,-9)

Головний тренер: Марсело Б'єлса

Капітан: Ліам Купер

Найкращий бомбардир: Патрік Бемфорд (16 м'ячів)

Коли навесні 2004-го Лідс покидав еліту англійського футболу, то місцеві фанати були впевнені в швидкому поверненні до АПЛ. Однак, шлях "павичів" назад вийшов не тільки тернистим, а й тривалим, зайнявши довгих 16 років. Юнайтед був близький до клінічної смерті (клуб лише дивом уник банкрутства), безславно вилітав до Ліги 1, пережив шахрайкуватого Кена Бейтса та дивакуватого Массімо Челліно в менеджменті та кілька разів дошкульно підсковзнувся за крок до виходу в Прем'єр-лігу.

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Здавалося, що призначення Марсело Б'єлси на посаду керманича Лідса два роки тому покладе край чорній смузі в клубній історії. Перфекціоніст із Росаріо завзято взявся до справи й швидко повернув "павичів" у лідери дивізіону. Підопічні аргентинського фахівця з сучасною формацією 4-2-3-1 повернули атакувальний футбол на Елланд Роуд і після 32-х турів навіть ішли на першій сходинці. Проте, в останніх 14-ти матчах Лідс програв аж 6 разів (до старту невдалої серії у пасиві було всього 7 поразок) і відкотився на 3-тє місце. А в плей-офф Юнайтед здолав Дербі Каунті на виїзді (1:0), та потім несподівано програв домашній матч-відповідь (2:4) і попрощався з надіями на вихід в еліту ще на рік.

Цьогоріч уболівальники Лідса ледь не пережили подібний жах знову. "Павичі" класно стартували, але почаль гальмувати перед Різдвом. Серія невдалих результатів призвела до того, що на початку лютого йоркширці випереджали третій Фулхем лише за додатковими показниками, а Ноттінгем Форест і Брентфорд відставали всього на один-два пункти. Та ця точка виявилася "дном", від якого хлопці Б'єлси відштовхнулися і злетіли на фініш першими, випередивши ВБА на солідні 10 очок. Нинішній Лідс – класичний приклад тренерської команди, де нерозкручені гравці стають кращими завдяки відданості ідеям тактичного фріка (у захваті сам Гвардіола). Списаний в Челсі форвард Бемфорд, вінгер Кошта, ветерани Ернандес і Кліх, а також розсип талантів у всіх лініях ще пошумлять під керівництвом Б'єлси в АПЛ.

Вест Бромвіч

2-ге місце в сезоні 2019/20 (83 очки, +22,=17,-7)

Головний тренер: Славен Біліч

Капітан: Джейк Лівермор

Найкращі бомбардири: Чарлі Остін, Хел Робсон-Кану (по 10 м'ячів)

У масовій свідомості Вест Бромвіч – команда-ліфт. Реальність, однак, трохи інша. До свого вильоту з Прем'єр-ліги в 2018-му "дрозди" провели в еліті 8 років поспіль. Та й той злощасний сезон Альбіон ледь не врятував розкішним фінішом, набравши 11 очок за останні шість турів. Такий поступ дозволив Даррену Муру отримати постійну роботу та покращити баланс темношкірих тренерів у чемпіонаті Англії. Сезон 2018/19 Вест Бромвіч провів стабільно, перебуваючи в зоні плей-офф майже весь чемпіонат, але серія з трьох матчів без перемог у лютому-березні коштувала Муру посади. Проте, такий крок команду не струсонув – мідлендці в півфіналі битви за АПЛ програли сусідам із Астон Вілли по пенальті та залишились у Чемпіоншипі.

Китайський власник ВБА Гуочуань Лай перед новим сезоном розумно вирішив, що "дроздам" бракує драйву. Як наслідок, новим керманичем команди став справжній рокер – хорват Славен Біліч (бронзовий призер ЧС-1998 грає на гітарі у "важкому" гурті Rawbau). Цілі тренера та його підопічних співпали, оскільки всім потрібно було довести, що вони гідні грати в еліті. Восени 2017-го після двох класних сезонів Біліча звільнив Вест Хем, що вкупі з невдалим аравійським вояжем добряче підмочило репутацію хорвата. А досвідчені Гіббз, Робсон-Кану, Лівермор, Остін виявили готовність ще раз засвітитися в АПЛ.

Шлях Вест Бромвіча був непростим. Мідлендці йшли поруч із Лідсом до вимушеної паузи, періодично змінюючи один одного на позиції лідера. Проте, карантин підкосив "дроздів". Після перерви хлопці Біліча виграли лише 3 матчі з дев'яти й лише дивом не вилетіли з двійки команд, що виходять до Прем'єр-ліги напряму. В останніх двох турах Брентфорду було достатньо двічі зіграти внічию, щоб випередити Вест Бромвіч, але "бджоли" примудрилися програти двічі й віддали путівку в найжадібнішу лігу планети Альбіону. В еліті ВБА відповідатиме за олд-скульний футбол із елементами сучасності: мідлендці грають невимушено, борються на кожному клаптику поля і періодично творять магію попереду зусиллями Матеуса Перейри та когось із форвардів.

Фулхем

4-те місце в сезоні 2019/20 (81 очко, +23,=12,-11), переможець плей-офф

Головний тренер: Скотт Паркер

Капітан: Том Керні

Найкращий бомбардир: Алєксандар Мітровіч (26 м'ячів)

Нарешті Фулхем із тріо новачків витратив найменше часу для повернення в АПЛ. Саме "коттеджери" сміло можуть забирати статус "ліфта" після подій останніх років. Ще навесні 2019-го лондонці були безнадійними аутсайдерами в еліті, але видали несподівану серію із трьох перемог поспіль під завісу чемпіонату. Цей відрізок переконав босів клубу залишити екс-хавбека збірної Англії Скотта Паркера на посаді коуча, попри відсутність тренерського досвіду. Через 15 із гаком місяців Фулхем готується до нового старту в Прем'єр-лізі з тим же 39-річним менеджером на чолі.

Минулого літа штаб Паркера вдало розвантажив зарплатну відомість, зберіг провідного форварда Мітровіча та взяв кількох новачків суто під Чемпіоншип. Цей підхід почав виправдовувати себе наприкінці осені. "Коттеджери" піднялися до топ-6 ліги й залишилися у зоні плей-офф до кінця першості. Перехідні матчі не стали для Фулхема проблемою – лондонці спокійно розібралися із Кардіффом, а у фіналі дотиснули Брентфорд в екстра-таймі завдяки дублю лівого оборонця Джо Браяна.

Та сезон у Прем'єр-лізі буде важким. Наразі головним завданням для Паркера є підсилення атаки. Лондонці ризикують стати заручниками ігрової форми Мітровіча. У сезоні 2019/20 серб наколотив 26 м'ячів, але його заспів партнери не підтримали. Декордова-Рід і Кавалейру на двох забили лише 12, а другим бомбардиром команди став центрхав Том Керні (лише 8 голів). В АПЛ тільки старань Мітровіча буде замало, тому для збереження прописки варіативність попереду не завадить. Та й оборону "коттеджерів" складно назвати оплотом надійності – досвід більшості захисників вимірюється одним сезоном на найвищому рівні. Однак, якщо Паркер віднайде баланс і в цій трансферній кампанії, то статус найперспективнішого британського тренера прямо зараз від нього не втече.

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