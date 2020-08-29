Лондонці обрали ідеальний час для глобального виходу на ринок. Тімо Вернер, Хакім Зієш, Бен Чілвелл і Тьягу Сілва вже підписали контракти, Кай Хаверц на підході, а в перспективі – трансфер топового голкіпера на заміну Кепі. Як Челсі розриває Європу – в нашому матеріалі.

Бан, передісторія та інтерес Абрамовича

Минулого року Челсі отримав трансферний бан на два вікна, мусив продати свою головну зірку (Еден Азар поїхав у Реал) та залишився без головного тренера (Мауріціо Саррі радісно повернувся в Італію). Клуб підготувався до скромнішого існування – зробив ставку на молодого наставника та юних футболістів.

В умовах занижених очікувань шанс отримав недосвідчений Френк Лемпард. Відсутність трансферів подарувала легенді страховку на випадок слабких результатів у перший сезон, але вона не знадобилася. Лемпард впорався. Топ-4 АПЛ, вихід з групи Ліги чемпіонів і фінал Кубка Англії – солідний доробок для сезону, від якого не чекали нічого.

Команду зібрали з орендованої по інших клубах молоді. Талановитої, звичайно, але без бану хлопці не мали б стільки ігрового часу в Прем'єр-лізі. Таммі Абрахам (найкращий бомбардир), Мейсон Маунт (топ-3 Челсі за зіграними хвилинами в сезоні), Ріс Джеймс (закрив правий фланг), Фікайо Томорі (багато грав у центрі оборони, коли були проблеми з травмами).

Лемпард не просто дав результат, а проявив себе цікавим сміливим тренером. Ставив яскравий футбол, обігрував Ліверпуль і Манчестер Сіті, експериментував, повернув гравцям задоволення від тренувань після Саррі. Подейкують, що успіх Лемпса відродив у Романа Абрамовича бажання інвестувати у футбол – в умовах, коли він через труднощі з британською візою не може відвідувати матчі своєї команди. Благо, трансферний бан заощадив гроші для Челсі.

Челсі домінує – ідеальний час для полювання на зірок

У 2020-му "пенсіонери" почали бомбити. Челсі вже витратив на літніх новачків 130 мільйонів фунтів (тут і далі – дані Transfermarkt). Це приблизно стільки ж, як всі інші топ-клуби АПЛ разом взяті. Ось хто переїхав на Стемфорд Брідж.

– Хакім Зієш, 36 млн фунтів. Марокканець роками демонстрував топ-рівень в Аяксі, був одним з лідерів сенсаційної команди-півфіналіста ЛЧ 2018/19. Зієш не пішов тоді на підвищення, бо Аякс вже розпродав усіх зірок, а Баварія затягнула з пропозицією.

Хакім – зрілий вінгер з хорошою результативністю, який підходить системі Лемпарда. У кожному з чотирьох сезонів за Аякс вибивав 12-15 асистів у Ередивізі.

Челсі підписав Зієша ще у лютому, зігравши на випередження ринку. До пандемії трансфер виглядав дуже вигідним, але й зараз виплачена сума не змушує хапатися за голову.

– Тімо Вернер, 48 млн фунтів. Про перехід форварда збірної Німеччини за демпінгову ціну ми писали окремий матеріал.

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Коротко: Вернер провів найкращий сезон у кар'єрі (34 голи в усіх турнірах), хотів зробити наступний крок і просився до Клоппа, отримав відмову від Ліверпуля, погодився на наступну найкращу пропозицію та перейшов у Челсі.

Лондонцям не довелося торгуватися з РБ Лейпциг, вони просто заплатили клаусулу. Менше 50 млн фунтів за 24-річного форварда зі стабільними 20 голами в сезоні – знахідка для команди, яка має проблеми з реалізацією. Челсі забив у АПЛ 2019/20 на 8 голів менше, ніж показує система xG (привіт Абрахаму, який не реалізовує й 30% явних моментів).

– Бен Чілвелл, 45 млн фунтів. Основний фулбек збірної Англії та один з найкращих лівих захисників АПЛ (поруч з Робертсоном). За Чілвеллом бігав Манчестер Сіті, а Лемпард бачив його пріоритетною ціллю та навіть не розглядав інші опції на лівий фланг оборони. У свої 23 Бен вже має за спиною 3 повноцінні сезони в АПЛ у складі конкурентного Лестера.

Для Челсі сформувалися вкрай прийнятні умови. Лестер звик вести переговори з позиції сили та витрусив з Манчестерів по максимуму за Мареза і Магуайра. З Чілвеллом довелося піти на поступки. "Лисиці" зазнали фінансового удару від пандемії, а в останній момент втратили путівку в Лігу чемпіонів. Тому довелося відступити десяток мільйонів з запитуваної ціни на Чілвелла.

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– Тьягу Сілва, безкоштовно. Фіналіст Ліги чемпіонів, капітан ПСЖ, гравець збірної Бразилії. Звичайно, Сілва обійшовся клубу не зовсім безкоштовно – солідний підписний бонус і висока зарплата.

Але якщо поглянути на Тьягу в статусі заміни Давіду Луїсу (не менша з/п і 8 млн компенсації від Арсенала), то це дуже вигідний розмін. Луїс у минулому сезоні став лідером АПЛ за результативними помилками, а його земляк добре грав у фінальних стадіях ЛЧ.

Так, Сілві майже 36 років, але в Челсі трабли не з перспективою. Зума, Крістенсен, Томорі – всім до 25 років, ще з'явиться молодий Сарр. Їм потрібно допомогти вийти на елітний рівень, і якраз у цьому досвідчений новачок буде корисним. Покаже, як потрібно розпочинати атаки класним пасом з глибини та працювати на стандартах біля власних воріт (величезна проблема команди Лемпса).

Цим підписанням Челсі хоча б частково відповів, хто буде оборонятися, адже досі всі трансфери та чутки ніяк не стосувалися центральних захисників.

Кампанію не завершено – найдорожчий трансфер ще попереду

На підході наступний іменитий новачок, після придбання якого витрати перевалять за 200 мільйонів фунтів. За інформацією авторитетних інсайдерів (Фабріціо Романо, Крістіан Фальк), Челсі узгодив трансфер Кая Хаверца. Неймовірно талановитий, неймовірно досвідчений як на 21 рік (з Байєром 4 сезони в Бундеслізі, 3 в єврокубках), неймовірно універсальний.

Німець не просто здатен закрити будь-яку позицію в групі атаки – він по-особливому інтерпретує кожну роль. Від "фальшивої дев'ятки" до центрхава, від вінгера до "десятки". Сильний і на м'ячі, і в пресингу, і в пошуку вільних зон. Від Кая просто сахтить талантом, йому пророкують грандіозне майбутнє, його називають "спадковим принцем німецького футболу".

Головний тренер Байєра Петер Бос на початку весни сказав, що Хаверц стане наступним топ-трансфером у Європі, а керівництво Леверкузена встановило цінник у 100 мільйонів євро. Однак потім вдарив коронавірус, Байєр знову нічого не виграв і пролетів повз ЛЧ, не відбивши інвестиції в склад. Як наслідок – Хаверц заявив про бажання покинути клуб.

Формально Байєр дотримує слово перед вболівальниками та відпускає Кая за потенційні 100 млн євро, але все одно йде на поступки. Челсі віддасть основним платежем лише 80 млн, а ще 20 – це два пакети бонусів, які німцям не так легко отримати (10 за постійне потрапляння в ЛЧ і 10 за титули в АПЛ і єврокубках).

Челсі грамотно обрав час для закупівлі: конкурентів мало, а продавцям потрібні гроші. Приклад з Хаверцем показовий. У будь-яке інше трансферне вікно за Каєм стоїть черга, через яку лондонцям не пробитися, але тут пандемія відбила половину претендентів.

Баварія, яка мріяла підписати Хаверца, на це літо вийшла з переговорів, адже вклалася в Сане та відродила Мюллєра, на чию позицію і претендував Кай. Якби Байєр в останній момент не випустив з рук путівку в ЛЧ, німець міг би ще на рік залишитися в Бундеслізі, як йому радили всі експерти.

Челсі має велику дірку у воротах

Челсі катастрофічно потребує нового воротаря. Кепа розчаровує візуально, але статистика жахає ще більше. Згідно з метриками Opta, Аррісабалага – найгірший голкіпер АПЛ 2019/20. Він парирував лише 53% ударів – з відривом найнижчий показник у лізі. А ще Челсі пропустив на 13 голів більше очікуваного відповідно до системи xG.

Кепа не стрибає за м'ячами, виходить невідомо куди з воріт і панікує під час стандартів. Він настільки розчарував, що Лемпард двічі за сезон садив його в запас на користь старезного Кабальєро. Зокрема у вирішальних матчах наприкінці сезону.

Челсі шукає варіанти на заміну. Серед головних претендентів називають Яна Облака з Атлетіко, Ніка Поупа з Бернлі та Андре Онана з Аякса. Облак залишається в топі найкращих голкіперів світу, але в нього клаусула на 120 мільйонів, а дешевше Атлетіко його не відпустить. До того ж Ян хоч і надійний у безпосередніх обов'язках, але його гра в пас викликає запитання. Онана – дешевший (близько 30 млн) і краще підходить системі Лемпса.

Гальмує переговори й сам Кепа. Зараз знайти йому новий клуб, відбивши хоча б половину витрачених два роки тому грошей, – важке завдання. Можливо, доведеться ще сезон терпіти іспанця.

Золотий квартет: легенди, скаут і залізна леді

Минулого літа з приходом Лемпарда та Чеха (Петр став радником у спортивних питаннях) в Челсі вибудували чітку структуру пошуку нових футболістів і здійснення трансферів. Рішення приймають 4 людини: Лемпард, Чех, МакЛахлан і Грановська. Між ними хороша взаємодія. Головний тренер, наприклад, публічно не тисне на керівництво, а спокійно сприймає всі обмеження.

Кожне придбання затверджується в першу чергу Лемпардом. Голова скаутської служби Скот МакЛахлан (важлива одиниця в клубі, реформував всю систему, відмовився від скаутів зі сторони) приходить до тренера та викладає пропозиції. Лемпс каже своє слово, після чого або викреслюють гравця, або розпочинають переговори.

На цьому етапі ключовою персоною стає Петр Чех, який володіє всіма провідними європейськими мовами, відмінними комунікативними навичками та авторитетом. Лемпард бере його на переговори в ролі перекладача та помічника. Деякі джерела запевняють, що саме риторика Чеха схилила Вернера до Стемфорд Брідж.

Лемпард також активно працює з потенційними новачками. Зієш розповідав, що тренер під час переговорів підтримував з ним контакт і детально описував свій проєкт. Аналогічні історії з Вернером і Хаверцем.

Коли футболіст дає згоду на трансфер, вмикається Марина Грановська. Вона має повну довіру Абрамовіча та працює від його імені, але й репутація самої менеджерки у футболі росте. Вона чітко веде перемовини – знає, як поставити Челсі у виграшну позицію, як натиснути на іншу сторону, присікає інтриги.

Придбання Кепи за 72 млн фунтів – величезний прокол Грановської. Вона прорахувалася. Вела Аліссона в Ромі (зараз найкращий голкіпер АПЛ), а потім вирішила, що Челсі втримає Куртуа (провів чудовий сезон в Реалі).

Зараз всі процеси у клубі відпрацьовані краще, тому ймовірність таких проколів зведена до мінімуму. Челсі виграв апеляцію щодо бану ще раніше та міг оформляти трансфери взимку, але не кидався на будь-кого, а ретельно пропрацьовував свої цілі.

Челсі інтригує. Класні придбання, перспективна молодь і тямущий тренер, який не замикається на ігрових процесах. Тепер з Лемпарда гостріше питатимуть за результат. У нього складне завдання: інтегрувати численних новачків (потенційно половина основного складу), збалансувати команду і не згнобити молодь. Не факт, що вдасться, але буде дуже цікаво.

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