У середині першого тайму матчу з Тоттенхемом півзахисник Ліверпуля Кертіс Джонс заробив червону картку за фол проти Іва Біссума. Спочатку головний арбітр зустрічі Саймон Хупер пред'явив гравцеві жовту картку, але після підказки VAR змінив своє рішення. Мерсисайдський клуб упевнений в тому, що відеоповтори, які були показані Хуперу, не відповідали протоколу VAR.

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Якщо кваліфікувати епізод за участю Джонса як серйозне порушення правил, 22-річному футболістові загрожує дискваліфікація на три матчі. Як інформує This is Anfield, Ліверпуль подав апеляцію до FA щодо вилучення Кертіса, і тепер чекає вердикту незалежної комісії. Якщо апеляцію буде задоволено, він зможе зіграти в наступному турі АПЛ проти Брайтона. В іншому разі покарання Джонса може бути збільшено до чотирьох матчів – гравець може пропустити зустрічі з Брайтоном, Евертоном, Ноттінгем Форест і Борнмутом у Кубку ліги.

Раніше Ліверпуль уже "скасував" одну червону картку для свого гравця за допомогою апеляції – вилучення Алексіса Макаллістера в матчі проти Борнмута було анульовано.

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