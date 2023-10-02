В середине первого тайма матча с Тоттенхэмом полузащитник Ливерпуля Кертис Джонс заработал красную карточку за фол против Ива Биссума. Изначально главный арбитр встречи Саймон Хупер предъявил игроку желтую карточку, но после подсказки VAR изменил свое решение. Мерсисайдский клуб уверен в том, что видеоповторы, показанные Хуперу, не соответствовали протоколу VAR.

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Если квалифицировать эпизод с участием Джонса как серьезное нарушение правил, 22-летнему футболисту грозит дисквалификация на три матча. Как информирует This is Anfield, Ливерпуль подал апелляцию в FA по поводу удаления Кертиса, и теперь ждёт вердикта независимой комиссии. Если апелляция будет удовлетворена, он сможет сыграть в следующем туре АПЛ против Брайтона. В противном случае наказание Джонса может быть увеличено до четырёх матчей – игрок может пропустить встречи с Брайтоном, Эвертоном, Ноттингем Форест и Борнмутом в Кубке лиги.

Ранее Ливерпуль уже "отменил" одну красную карточку для своего игрока посредством апелляции – удаление Алексиса Макаллистера в матче против Борнмута было аннулировано.

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