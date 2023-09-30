Сенсаційна поразка Манчестер Сіті означала, що перемога Ліверпуля над Тоттенхемом виводила команду Юргена Клоппа на перше місце АПЛ. Обидві команди ще не програвали у поточному чемпіонаті Англії. Мерсисайдці після нічиєї в першому турі з Челсі виграли всі наступні матчі та підходили до гри на третьому місці. Підопічні Анте Постекоглу мали дві мирові у шести попередніх турах і йшли шостими. Матч, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 19:30 за київським часом.

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Старт гри був за Ліверпулем, але удари Діаса та Мак Аллістера мети не досягли. Тоттенхем витримав тиск гостей і відповів своїми моментами. Спершу удар Кулусевскі заблокував ван Дейк, а за кілька хвилин Деян трохи не встиг на гострий простріл Рішарлісона. На 13-й хвилині Вікаріо продемонстував суперреакцію – спершу італійський кіпер Тоттенхема парирував удар Гакпо, а за кілька миттєвостей впорався і з добиванням Робертсона!

Ще одна класна атака Ліверпуля. Салах у дотик запустив Собослая правим флангом, той знайшов у штрафному Джонса. Удар хавбека у стрибку заблокував Сарр. Бракувало лише голів – обидві команди дарували справжнє видовище.

Всю насолоду від гри зіпсував один епізод. На 26-й хвилині Ліверпуль залишився вдесятьох. Кертіс Джонс зіграв у ногу Біссума. Рефері спершу показав жовту, але після перегляду VAR змінив рішення – пряма червона картка. Зрозуміло, що після такого очікувати видовища було вже марно.

Отримавши чисельну перевагу, до кінця першого тайму більше атакував Тоттенхем. Аліссон в ефектному стрибку потягнув удар Меддісона, а Рішарлісон з гострого кута пробив вище. Одна з небагатьох контратак Ліверпуля завершилася голом Діаса, але колумбієць після розкішного пасу Салаха заліз в офсайд. Дуууууже тоненький, до слова.

Одразу після цього – на 36-й хвилині – Тоттенхем таки відкрив рахунок. Меддісон розкішним розрізним пасом знайшов Рішарлісона, бразилець у дотик віддав на Сона, який без проблем вразив порожні ворота.

Ліверпуль зумів відігратися вже в доданий час. Собослай навісив на ван Дейка, центрбек головою скинув на Гакпо. Нідерландець ударом з розвороту прошив Вікаріо, зрівнявши рахунок. Ще й пошкодження отримав Гакпо в моменті з голом, але таки продовжив гру. Підопічні Клоппа ще й вперед вийти могли, проте Діас не влучив у площину, замикаючи пас Салаха. Видовищні 1:1 після першого тайму.

На старті другої половини Тоттенхем не вийшов вперед лише через Аліссона. Бразильський кіпер двічі врятував Ліверпуль. Спершу – після обвідного удару Меддісона в дальній кут. Наступний сейв Аліссона був ще ефектнішим – фантастична реакція після удару Сона під поперечину! Удар Сарра порівняно з попередніми моментами вже не був настільки небезпечний – м'яч прилетів просто у воротаря Ліверпуля. Сон на 59-й хвилині все ж проштовхнув м'яч у сітку, проте перед тим Рішарлісон забіг в офсайд.

В середині другого тайму становище Ліверпуля стало катастрофічним. Жота втратив м'яч і, намагаючись виправити свою помилку, дав по ногах Уджоджи. Друга жовта картка – матч для португальця завершився. Перша жовта Жоти, до слова, теж була сумнівною. Уджоджи, таке враження, сам перечепився через свою ногу. Як би там не було, "червоні" залишилися вдев'ятьох.

Зрозуміло, що за таких обставин команда Клоппа закрилася на своїй половині, намагаючись втримати бодай нічию. І для цього забракло кількох секунд. Матіп, перериваючи простріл Порро, зрізав м'яч у власні ворота. Йшла 90+6 хвилина.

2:1 – Тоттенхем продовжив безпрограшну серію в АПЛ а команда Клоппа не втримала важку нічию і зізнала першої поразки, опустившись на 4 сходинку. Тоттенхем піднявся на друге місце, маючи 17 балів. Арсенал опустився на третю сходинку. Манчестер Сіті навіть після поразки Вулверхемптону залишився лідером чемпіонату Англії.

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