Матч між Ліверпулем та Тоттенхемом досі є предметом суперечок через помилки, допущені арбітрами.

PGMOL (орган, який відповідає за суддівство в АПЛ) визнав, що в центральній зустрічі сьомого туру судді кілька разів помилися. Зокрема, рефері не зарахували чистий гол Ліверпуля на 34 хвилині.

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Як повідомляє The Athletic, двох асистентів головного арбітра, Даррена Інгленда та Дена Кука, відсторони від обов'язків. PGMOL пообіцяв повний розгляд інцидентів.

Варто зазначити, що обидва рефері за 48 годин до зустрічі в АПЛ працювали на матчі в ОАЄ.

Нагадаємо, що Тоттенхем здобув перемогу над Ліверпулем 2:1 в компенсований час. Матіп забив гол у власні ворота.

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