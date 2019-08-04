Ліверпуль – Манчестер Сіті: анонс матчу за Суперкубок Англії

Ліверпуль і Манчестер Сіті зійдуться у двобої за Суперкубок Англії. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ліверпуль – Манчестер Сіті

4 серпня, 17:00, Лондон, Вемблі

Головний арбітр: Мартін Аткінсон (Південний Йоркшир)

Телетрансляція на телеканалі MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Минулого сезону Ліверпуль і Манчестер Сіті подарували, мабуть, найвидовищнішу чемпіонську дуель останнього часу в Англії. Обидва клуби претендували на титул до останнього туру, набрали на двох космічні 195 очок і демонстрували футбол неземного рівня. Матч за Суперкубок Англії – це не лише дуель першої та другої команди сезону 2018/19, а й двобій володаря англійського требла з переможцем Ліги чемпіонів.

Новий мотор Гвардіоли, трофей для Почеттіно, авантюра МЮ – ключові придбання АПЛ липня-2019

На старті нового розіграшу Прем'єр-ліги оглядачі знову називають "червоних" і "містян" фаворитами. Це робить поєдинок за Ком'юніті Шилд чудовою першою стравою у трапезі англійським футболом у новому сезоні. Напівтовариський статус матчу навіть буде на руку вболівальникам, особливо нейтральним. Хлопці Юргена Клоппа та Хосепа Гвардіоли навряд вийдуть на поле з важкою ношею відповідальності за результат, а тому зможуть показати футбол високого рівня, зокрема, й для власного задоволення.

Команди по-різному провели літо. Ліверпуль не тільки не зробив жодного гучного трансферу, а взагалі підписав лише дует із плеяди молодих і обдарованих – оборонця Сеппа ван ден Берга (Зволле) та півзахисника Харві Елліота (Фулхем). Натомість Манчестер Сіті здійснив точкові підсилення. Для початку "містяни" виклали 70 млн євро за іспанця Родрі, який має стати довготерміновою заміною ветерану Фернандінью. А на лівий фланг оборони, де вистрілив номінальний хавбек Олександр Зінченко, Сіті повернув із нідерландського ПСВ Анхеліньо.

Родрі – ідеальна заміна Фернандінью. "Новий Бускетс" зробить Сіті сильнішим і наблизить Гвардіолу до тріумфу в ЛЧ

У міжсезоння Ліверпуль зіграв аж 7 контрольних поєдинків. І хоч результат у таких матчах не стоїть на першому місці, та кілька цікавих моментів слід відзначити. "Червоні" переграли лише трьох опонентів – Транмер (6:0), Бредфорд і Ліон (двічі по 3:1), не впоралися зі Спортінгом (2:2), дортмундською Борусією (2:3), Севільєю (1:2) та гучно "влетіли" Наполі (0:3). Впадає у вічі, що мерсисайдці не пропускали лише в одному матчі. Це погана новина для тих, хто очікує, що оборона Ліверпуля буде неприступною фортецею для опонентів із ван Дейком на чолі і в новому сезоні.

Натомість Сіті ззовні легко здобув 3 перемоги в чотирьох спарингах. "Містяни" розгромили Вест Хем (4:1) і Кітчі (6:1) у рамках азійського турне, впевнено впоралися з Йокогама Марінос (3:1), а Вулверхемптону програли в серії пенальті після ненудних 0:0. А серце вболівальників Манчестер Сіті гріє не тільки результативна гра все ще молодих Стерлінга та Сане, а й непогана форма досвідчених де Брюйне та Давіда Сілви.

Статистика протистояння

На сьогодні Ліверпуль і Манчестер Сіті провели понад дві сотні поєдинків. Значно переважають у протистоянні більш титуловані мерсисайдці. В активі "червоних" 104 перемоги. Натомість "містяни" перемогли свого опонента 55 разів, а ще 53 поєдинки завершилися унічию. Цікаво, що навіть після появи на Етіхаді Гвардіоли кардинальної зміни ситуації не відбулося. Із липня 2016-го команди провели 8 матчів (6 у Прем'єр-лізі та ще 2 – у Лізі чемпіонів), у яких Сіті здобув лише 2 перемоги, а гіркоти поразки зазнав у чотирьох.

Кадрова ситуація

Ліверпулю точно не допоможе Садьйо Мане. Сенегалець у складі збірної дійшов до фіналу Кубка африканських націй, тому отримав додатковий відпочинок від Клоппа. Вінгер почне тренуватися з "червоними" вже після поєдинку проти Сіті, а його місце в основі може дістатися Джердану Шакірі чи Дівоку Оріджі. В одному зі спарингів важкої травми зазнав Натаніель Клайн, але це складно назвати втратою – Трент Александер-Арнольд давно витіснив його зі стартового складу мерсисайдців.

Зінченко як основна опція Гвардіоли на Суперкубок Англії Ліверпуль – Манчестер Сіті: українця оцінили вище за конкурента

Манчестер Сіті не допоможе Ріяд Марез, який зі збірною Алжиру тріумфував на КАН-2019. Лише кілька днів тому повернулися до тренувань латиноамериканці Серхіо Агуеро та Габріел Жезус. Вони грали на Копа Амеріка до середини липня і наразі далекі від оптимальних фізичних кондицій. Вочевидь, дует форвардів потрапить до заявки на поєдинок, але головну роль в атаці виконає Рахім Стерлінг. Принаймні, під час контрольних матчів на цій позиції його активно награвав Гвардіола.

Слід очікувати на появу в старті й Олександра Зінченка. Українець був основним лівим беком у другій половині минулого сезону, а в період передсезонної підготовки виглядав краще за свого нового конкурента Анхеліньо. Натомість зірковий Бенжамен Менді вкотре травмувався і подарував Зінченку шанс закріпитися в основі "містян" зі старту сезону.

Орієнтовні склади на матч Ліверпуль – Манчестер Сіті

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Вейналдум – Салах, Фірміно, Оріджі

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Зінченко – Де Брюйне, Родрі, Д. Сілва – Б. Сілва, Стерлінг, Сане

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Цього літа Манчестер Сіті якісно підсилився і знову є головним фаворитом сезону в Англії. Хлопці Гвардіоли цілком можуть замахнутися на перемогу в усіх турнірах та перевершити команду зразка 2017/18 з усіма її рекордами. Тим часом Ліверпуль, хоч і зберіг усіх своїх лідерів, але не оформив жодного трансферу "під основу". У довготривалій перспективі це може зіграти злий жарт із, здається, занадто самовпевненим керманичем "червоних". Але Суперкубок Англії – турнір одного матчу, що трохи вирівнює шанси команд на підсумковий успіх.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ