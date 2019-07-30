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Зінченко як основна опція Гвардіоли на Суперкубок Англії Ліверпуль – Манчестер Сіті: українця оцінили вище за конкурента

15:25 2476 Читать на русском
Зінченко як основна опція Гвардіоли на Суперкубок Англії Ліверпуль – Манчестер Сіті: українця оцінили вище за конкурента
Олександр Зінченко з партнерами по Манчестер Сіті / ФК Ман Сіті

До старту сезону 2019/20 в АПЛ залишаються лічені дні – вже 4 серпня Манчестер Сіті та Ліверпуль розіграють Суперкубок Англії. Олександр Зінченко має великі шанси вийти на поле з перших хвилин.

 

Олександр Зінченко у складі Манчестер Сіті вже здобув перший трофей цього літа – "містяни" виграли EuroJapan Cup-2019, обігравши у фіналі Йокогаму. Перед цим підопічні Хосепа Гвардіоли поступились Вулверхемптону у вирішальному поєдинку Азія трофі.

22-річний Зінченко у поточне міжсезоння виходив у всіх чотирьох контрольних поєдинках своєї команди. В активі хавбека збірної України 29 хвилин у матчі з Вест Хемом, 61 – проти Вулверхемптона, 45 – у протистоянні з Кітчі, 74 – з Йокогамою.

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Позаяк конкурент Зінченка Бенжамен Менді знову травмований та не допоможе команді на старті сезону, саме Олександр, вочевидь, стане головною опцією Гвардіоли у дебютному офіційному матчі сезону та у стартових турах Прем'єр-ліги. Вже 4 серпня "містяни" у протистоянні з Ліверпулем визначать володаря Суперкубка Англії-2019.

Влітку чемпіони АПЛ підписали ще одного лівого захисника, скориставшись правом викупу у ПСВ 22-річного Анхеліньо. Іспанець також отримував свій шанс у кожному матчі, але не надто вразив як тренерський штаб, так і експертів. Профільне видання Manchester Evening News оцінило гру кожного футболіста "містян" у передсезонних поєдинках. Анхеліньо отримав від журналістів скромну "п'ятірку".

"Зіграв погано у дебютному матчі проти Вест Хема. В інших поєдинках діяв дещо краще, але не зміг переконати, що може бути першою опцією на позиції лівого оборонця", – такі відгуки отримав іспанець за перші матчі у складі Манчестер Сіті. Більше того – саме Анхеліньо, на думку видання, став одним із невдах азійського турне Манчестер Сіті.

Заявив в одному з інтерв'ю про свої претензії на місце у старті, проте на полі нічим їх не підтвердив. Нервовий та менш переконливий, аніж Зінченко. Очевидно, що саме в українця кращі шанси на вихід у стартовому складі у найближчих поєдинках.

Натомість дії Зінченка у передсезонці той же MEN оцінив "сімкою". Так, не обійшлося без певних огріхів у захисті, особливо в поєдинку проти Йокогами, але британці відзначають зрілість та впевненість гравця збірної України, який готується розпочати свій 3-й повноцінний сезон у Манчестері. Лише Ляпорт та Стоунз отримали таку ж оцінку, а от Вокер та Даніло обмежились "шісткою". Відзначимо, що лише в одному поєдинку з 4-х підопічні Гвардіоли зуміли не пропустити з гри – це не додає оптимізму Гвардіоли перед дуеллю проти Ліверпуля.

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"Зінченко виглядав куди краще за Анхеліньо. Комфортно почувався в атаці та виглядав доволі солідно протягом своїх виступів", – підсумували британці гру Зінченка у літніх спарингах "містян".

Рік тому на перспективах українця в Манчестері поставили жирний хрест – на Олександра претендували Бетіс, Вулверхемптон та Наполі. Доволі несподівано Зінченко вирішив залишитись у лавах "містян" та роботою на тренуваннях доводити право на місце у складі. Спочатку це здавалось помилкою, адже Гвардіола у першій частині сезону 2018/19 лічені рази випускав українця на поле. Втім, далі все змінилося – навесні Зінченко став беззаперечно основним виконавцем на лівому фланзі оборони та зумів переконати тренера у своїй необхідності команді, внаслідок чого заслужив новий контракт від клубу. Приклад того, що лише сумлінною працею та відповідальним ставленням до роботи можна подолати всі труднощі.

У минулорічному матчі за Суперкубок Англії проти Челсі Зінченко не потрапив навіть до заявки на гру. За кілька днів до поєдинку з Ліверпулем саме позиції українця в конкуренції за місце у складі виглядають найбільш привабливими. Анхеліньо наразі відверто не вразив, Менді, як завше, травмований, а Делфа вже немає в команді. Черговий шанс для Олександра – немає сумнівів, що українець вхопиться за нього обома руками.

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