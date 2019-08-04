Ливерпуль – Манчестер Сити: анонс матча за Суперкубок Англии

Ливерпуль и Манчестер Сити сойдутся в поединке за Суперкубок Англии. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ливерпуль – Манчестер Сити

4 августа, 17:00, Лондон, Уэмбли

Главный арбитр: Мартин Аткинсон (Южный Йоркшир)

Телетрансляция на телеканале MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

В прошлом сезоне Ливерпуль и Манчестер Сити подарили, пожалуй, самую зрелищную чемпионскую дуэль последнего времени в Англии. Оба клуба претендовали на титул до последнего тура, набрали на двоих космические 195 очков и демонстрировали футбол неземного уровня. Матч за Суперкубок Англии – это не только дуэль первой и второй команды сезона 2018/19, но и поединок обладателя английского требла с победителем Лиги чемпионов.

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На старте нового розыгрыша Премьер-лиги обозреватели снова называют "красных" и "горожан" фаворитами. Это делает поединок за Коммьюнити Шилд замечательным первым блюдом в трапезе английским футболом в новом сезоне. Полутоварищеский статус матча даже будет на руку болельщикам, особенно нейтральным. Ребята Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы вряд ли выйдут на поле с тяжелой ношей ответственности за результат, а потому смогут показать футбол высокого уровня, в том числе и для собственного удовольствия.

Команды по-разному провели лето. Ливерпуль не только не сделал ни одного громкого трансфера, а вообще подписал только дуэт из плеяды молодых и одаренных – защитника Сеппа ван ден Берга (Зволле) и полузащитника Харви Эллиотта (Фулхэм). В то же время Манчестер Сити совершил точечные усиления. Для начала "горожане" выложили 70 млн евро за испанца Родри, который должен стать долгосрочной заменой ветерану Фернандиньо. А на левый фланг обороны, где выстрелил номинальный хавбек Александр Зинченко, Сити вернул из ПСВ Анхелиньо.

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В межсезонье Ливерпуль сыграл аж 7 контрольных поединков. И хотя результат в таких матчах не стоит на первом месте, но несколько интересных моментов следует отметить. "Красные" обыграли только трех оппонентов – Транмер (6:0), Брэдфорд и Лион (дважды по 3:1), не справились со Спортингом (2:2), дортмундской Боруссией (2:3), Севильей (1:2) и громко "влетели" Наполи (0:3). Бросается в глаза, что мерсисайдцы не пропустили лишь в одном матче. Это плохая новость для тех, кто ожидает, что оборона Ливерпуля будет неприступной крепостью для оппонентов с ван Дейком во главе и в новом сезоне.

Зато Сити внешне легко одержал 3 победы в четырех спаррингах. "Горожане" разгромили Вест Хэм (4:1) и Китчи (6:1) в рамках азиатского турне, уверенно справились с Йокогама Маринос (3:1), а Вулверхэмптону проиграли в серии пенальти после нескучных 0:0. А сердце болельщиков Манчестер Сити греет не только результативная игра все еще молодых Стерлинга и Сане, но и неплохая форма опытных Де Брюйне и Давида Силвы.

Статистика противостояния

К этому моменту Ливерпуль и Манчестер Сити провели более двухсот поединков. Значительно лидируют в противостоянии более титулованные мерсисайдцы. В активе "красных" 104 победы. В свою очередь "горожане" победили своего оппонента 55 раз, а еще 53 поединка завершились вничью. Интересно, что даже после появления на Этихаде Гвардиолы кардинального изменения ситуации не произошло. С июля 2016-го команды провели 8 матчей (6 в Премьер-лиге и еще два – в Лиге чемпионов), в которых Сити одержал лишь 2 победы, а горечи поражения потерпел в четырех.

Кадровая ситуация

Ливерпулю точно не поможет Садио Мане. Сенегалец в составе сборной дошел до финала Кубка африканских наций, поэтому получил дополнительный отдых от Клоппа. Вингер начнет тренироваться с "красными" уже после поединка против Сити, а его место в основе может достаться Джердану Шакири либо Дивоку Ориджи. В одном из спаррингов тяжелую травму получил Натаниэль Клайн, но это сложно назвать потерей – Трент Александер-Арнольд давно вытеснил его из стартового состава мерсисайдцев.

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Манчестер Сити не поможет Рияд Марез, победивший со сборной Алжира на КАН-2019. Всего несколько дней назад вернулись к тренировкам латиноамериканцы Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. Они играли на Копа Америка до середины июля и пока далеки от оптимальных физических кондиций. Очевидно, дуэт форвардов попадет в заявку на поединок, но главную роль в атаке исполнит Рахим Стерлинг. По крайней мере, во время контрольных матчей на этой позиции его активно наигрывал Гвардиола.

Следует ожидать появления в старте и Александра Зинченко. Украинец был основным левым бэком во второй половине прошлого сезона, а в период предсезонной подготовки выглядел лучше своего нового конкурента Анхелиньо. А вот звездный Бенжамен Менди в очередной раз травмировался и подарил Зинченко шанс закрепиться в основе "горожан" со старта сезона.

Ориентировочные составы на матч Ливерпуль – Манчестер Сити

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Вейналдум – Салах, Фирмино, Ориджи

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко – Де Брюйне, Родри, Д. Силва – Б. Силва, Стерлинг, Сане

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Этим летом Манчестер Сити качественно усилился и снова является главным фаворитом сезона в Англии. Ребята Гвардиолы вполне могут замахнуться на победу во всех турнирах и превзойти команду образца 2017/18 со всеми ее рекордами. Между тем Ливерпуль, хотя и сохранил всех своих лидеров, но не оформил ни одного трансфера "под основу". В долгосрочной перспективе это может сыграть злую шутку с, кажется, слишком самоуверенным наставником "красных". Однако Суперкубок Англии – турнир одного матча, что несколько выравнивает шансы команд на итоговый успех.

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