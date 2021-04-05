Ліверпуль офіційно прощається з чемпіонством, Ман Сіті близький до повернення титулу

У суботу команда Юргена Клоппа розбила Арсенал на Емірейтс (3:0), але вже за 8 турів до завершення сезону втратила навіть математичні шанси захистити чемпіонський титул. Тепер межею мрій мерсисайдців залишається потрапляння в Лігу чемпіонів, що не виглядає нереальним завданням. Ліверпуль завдяки другій перемозі поспіль піднявся на 6 місце турнірної таблиці, а від четвертого Челсі "червоних" відділяють тільки два очки. Не так далеко і Лестер, який попереду на 7 пунктів, але в останніх п'яти матчах виграв лише двічі.

Манчестер Сіті помстився Лестеру за ганьбу на Етіхаді, Ліверпуль втратив корону, конкурент Зінченка красиво забив

Манчестер Сіті, у свою чергу, на виїзді розібрався з тим-таки Лестером і відірвався від Ліверпуля на 25 очок, записавши у свій актив вже 28-й поєдинок без пропущених голів у всіх турнірах сезону. Відповідно, підопічні Хосепа Гвардіоли дуже близькі до того, щоб повернути собі чемпіонську корону вже у найближчі тижні. "Містяни" після звитяги над третьою командою чемпіонату випереджають МЮ на 14 пунктів, зігравши на матч більше. Олександр Зінченко отримав відпочинок після матчів збірних, не потрапивши навіть до заявки, але партнери не підвели, дотиснувши міцну команду Брендана Роджерса у другому таймі.

Челсі сенсаційно програв аутсайдеру – конкуренти не скористалися першою невдачею Тухеля

У 30-му турі АПЛ "пенсіонери" отримали на Стемфорд Брідж цілих 5 м'ячів від Вест Бромвіча – передостанньої команди чемпіонату. Челсі забив першим зусиллями Крістіана Пулішіча, який вдало зіграв на добиванні, але це була остання приємна новина в матчі для Томаса Тухеля. Вилучення Тьягу Сілви значно полегшило завдання команді Сема Еллардайса, які відвантажили у ворота Едуара Менді одразу 5 голів – причому співавтором одного з них став кіпер Вест Бромвіча, який віддав асист. Як наслідок, перша поразка "синіх" під керівництвом Тухеля та найрозгромніша невдача в сезоні 2020/21.

Щоправда, більшість конкурентів Челсі за місце в Лізі чемпіонів не змогли витиснути серйозних дивідендів з невдачі підопічних німця. Лестер програв Ман Сіті, Тоттенхем на останніх хвилинах втратив перемогу над Ньюкаслом, і лише Ліверпуль розгромив Арсенал, підібравшись до Челсі на відстань двох залікових балів. Наразі "пенсіонери" зберігають місце в топ-4, але на момент виходу матеріалу Вест Хем свій поєдинок ще не зіграв. Словом, боротьба за путівки в ЛЧ – одна з небагатьох інтриг, які залишилися в елітному дивізіоні Англії.

Атлетіко знову спіткнувся і дав шанс конкурентам наблизитися до мінімуму

У центральному матчі 29-го туру Ла Ліги "матрацники" програли Севільї на Рамон Санчес Пісхуан та значно погіршили свої шанси на чемпіонський титул. Так, команда Дієго Сімеоне все ще лідирує в Прімері, але у випадку перемоги Барселони над Вальядолідом "синьо-гранатові" скоротять відставання лише до одного пункту. Та й Реал наблизився вже на відстань 3-х очок, хоча буквально 2 місяці тому Атлетіко випереджав конкурентів на 12 пунктів. Здавалося, чемпіонство майже в кишені банди Сімеоне, але мадридці почали сипатися в найбільш невдалий момент – тоді, коли конкуренти навпаки набрали форму.

Мадридський Реал скоротив відставання від земляків, обігравши Ейбар – передостанню команду чемпіонату. Голи Марко Асенсіо і Каріма Бензема дозволили "вершковим" набрати чергові 3 очки. Вже наступної суботи, 10 квітня, відбудеться Ель Класіко у Мадриді – шанс для Барси відірватися від заклятого опонента, або ж можливість для Реала обійти суперників з Каталонії, обігравши їх вдруге в сезоні.

Реал Сосьєдад – володар Кубка Іспанії, черговий расистський скандал в Прімері

Нарешті зіграний фінальний поєдинок Кубка Іспанії сезону 2019/20. Реал Сосьєдад обіграв Атлетік у баскському протистоянні та здобув перший трофей за 34 роки. Наставник сан-себастьянців "запалив" на прес-конференції, святкуючи перемогу, а от у Атлетіка ще є один шанс на заповітний Кубок. Щоправда, тут буде вже куди складніше – через два тижні суперником "левів" у фіналі 2020/21 стане Барселона, яка набрала неймовірну ходу. Щоправда, баски вже мають успішний досвід протистояння з каталонцями, адже вже обігрували їх у Суперкубку Іспанії.

Але головною подією вікенду в Іспанії, мабуть, став скандал у матчі Кадіс – Валенсія. Поєдинок був перерваний на 25 хвилин через масову сутичку футболістів. Гравці "кажанів" у середині першого тайму залишили поле – як з'ясувалося, причиною такого рішення стали расистські образи на адресу Муктара Діакабі. Захисник Кадіса Хуан Кала назвав опонента "ср*ним нігером", що викликало обурення Валенсії. Матч все ж дограли, але очевидно, що інцидент матиме продовження.

Баварія відчепила конкурента і мчить до титулу, черговий провал Борусії Д і Шальке

27-й тур Бундесліги, схоже, остаточно вбив головну інтригу. Баварія навіть без Роберта Лєвандовскі обіграла РБ Лейпциг на виїзді та випереджає головного суперника вже на 7 пунктів. Будьмо відвертими, шансів на те, що команда Фліка розгубить таку перевагу в завершальних семи турах – обмаль. Дев'ята "салатниця" поспіль вже нікуди не подінеться від мюнхенців – тим більше, що у Баварії ще й суттєва перевага на "биками" у різниці м'ячів.

Вольфсбург зробив ще один крок до Ліги чемпіонів, мінімально здолавши Кельн. "Вовки" відірвалися від 5-ї позиції вже на 11 пунктів та можуть починати готуватися до групового турніру найпрестижнішого єврокубка. На відміну від дортмундської Борусії, яка програла чи не ключовий двобій за топ-4. Франкфуртський Айнтрахт обіграв "джмелів" на Сігнал Ідуна Парк і збільшив відрив від дортмундців до 7 очок. Схоже, що втримати лідерів – зокрема, Джейдона Санчо та Ерлінга Холанда – Борусії тепер навряд чи вдасться. Шанси вийти в ЛЧ мізерні – ну, серйозно, давайте не розглядати варіант з гіпотетичною перемогою БД у поточній Лізі чемпіонів.

Шальке продовжує готуватися до Другої Бундесліги. "Кобальтові" зазнали 19-ї (!) поразки в чемпіонаті та вже через два тури можуть де-юре оформити виліт з еліти. Лише одна перемога в Бундеслізі та жалюгідні 17 забитих м'ячів – на колись грізний Шальке тепер неможливо дивитися без сліз. Жалюгідно, ганебно, принизливо – називайте це, як хочете. Не помилитеся.

Ювентус прощається з мріями про Скудетто – у Мілані можуть запасатися шампанським

"Стара синьйора" втратила очки у другому поспіль поєдинку з командою нижньої частини таблиці. Після поразки від Беневенто Юве розписав нічию з Торіно, уникнувши поразки лише під завісу гри. Інтер свій матч у Болоньї виграв, відірвавшись від команди Андреа Пірло на 12 пунктів. Антоніо Конте не приховував посмішки, але зазначив, що про Скудетто ще думати рано. Тим більше, що головним конкурентом "нерадзуррі" є зовсім не Ювентус, а Мілан з Аталантою, які відстають на 8 і 10 очок відповідно (щоправда, зіграли на матч більше).

Востаннє Інтер втрачав очки ще 23 січня. З того часу міланська команда виграла 9 матчів поспіль у Серії А і впевнено крокує до омріяного чемпіонства. Все йде до того, що гегемонія Ювентуса, яка тривала 9 сезонів, нарешті перерветься. Принаймні, зараз туринцям доцільніше думати, як би кваліфікуватися у Лігу чемпіонів на наступний сезон. Вже у середу "Стара синйьора" зіграє з Наполі, який перебуває на ходу – поразка від команди Гаттузо відкине Юве за межі топ-4.

Фонсека знову без перемоги та з примарними шансами зберегти посаду – вихід в ЛЧ стане дивом

Рома знову не виграла, втративши два очки на останніх хвилинах матчу з Сассуоло. Роберто Де Дзербі приберіг футболістів, які повернулися зі збірної Італії, але навіть це не допомогло римлянам перервати невдалу серію. Одне очко у трьох останніх матчах – такі результати не допоможуть Паулу Фонсеці зберегти свою посаду. Рома опустилася вже на 7 місце, а від зони ЛЧ "джалороссі" вже відділяють 5 очок. Схоже, "вовкам" доцільніше зробити ставку на Лігу Європи, перемога в якій теж дарує путівку в Лігу чемпіонів. Через Серію А пробитися в найпрестижніший євротурнір буде куди складніше – конкуренти не сплять.

Лаціо, Наполі та Аталанта свої матчі виграли. Відзначимо перемогу бергамасків над Удінезе, до якої доклався Руслан Маліновський. В активі українця дві гольові передачі, а низка італійських видань назвали цей матч найкращим для Руслана в поточному сезоні.

Лілль дарує чемпіонську інтригу – Неймар вкотре вляпався у скандал

У центральному поєдинку 31-го туру Ліги 1 Лілль завдав поразки ПСЖ завдяки голу Джонатана Девіда – екс-партнера Романа Яремчука в атаці Гента. "Доги" обійшли команду Маурісіо Почеттіно на 3 очки – відповідно, інтрига в боротьбі за титул житиме. Принаймні, у найближчих турах. Лілль теж регулярно втрачає очки, але перемогою над парижанами змусив фаворита сезону занервувати, адже не все тепер залежить від столичної команди.

Окремо варто відзначити черговий вибрик Неймара. Бразилець вкотре продемонстрував, що не вміє програвати, отримавши безглузде вилучення наприкінці гри. На цьому форвард не заспокоївся і поліз у бійку в підтрибунному приміщенні – на щастя, його стримали. Втім, для ПСЖ у чемпіонаті далеко не все втрачено, адже команду Почеттіно навіть після поразки вважають головним фаворитом на перше місце Ліги 1. А Неймар може реабілітуватися вже найближчими днями – вже у середу бразилець з партнерами зіграють перший чвертьфінал ЛЧ проти Баварії.

Гол вікенду

Пам'ятаєте знамениту бісіклету Кріштіану Роналду у ворота Ювентуса в чвертьфіналі ЛЧ? Рівно через три роки Даніеле Верде практично повторив удар португальця. Звісно, вінгер Спеції не вистрибнув настільки ж високо, але його гол у ворота Лаціо на колись рідному для себе Олімпіко теж вийшов фантастичним. На жаль для вихованця Роми, цей м'яч не приніс Спеції очок, адже римляни все ж вирвали перемогу.

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