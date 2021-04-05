Захисник "кажанів" Муктар Діакабі спровокував сутичку із гравцем Кадіса Хуаном Калою, у яку виявилися залучені обидві команди. Гру навіть переривали, а команди покидали поле. Зрештою, після 24-хвилинної паузи матч поновили і довели до логічного завершення. Кадіс здобув перемогу.

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Пізніше з'ясувалося, що причиною стали прояви расизму захисником господарів. Про це головний арбітр матчу Меді Хіменес зробив відповідний запис у протоколі: "На 29-й хвилині я перервав гру через протистояння між гравцями обох команд. Гравець Валенсії Муктар Діакабі дослівно повідомив мені: "Він назвав мене сраним нігером". Йшлося про гравця Кадіса Хуана Калу. Цей факт не був помічений ні одним з членів суддівської бригади.

Через кілька секунд Валенсія вирішила покинути поле. Матч було тимчасово призупинено, обидві команди пішли у свої роздягальні. Після декількох хвилин делегат Валенсії Давід Рангель в присутності делегата Кадіса Антоніо Наваррете Рейєса повідомив нам, що вони вирішили замінити Муктара Діакабі і продовжити матч. Крім того, було вирішено дати п'ятихвилинну розминку обом командам, щоб уникнути травм. Гра поновилася через 24 хвилини після її зупинки і з того часу розвивалася нормально".

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