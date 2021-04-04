Реал Сосьєдад мінімально переміг Атлетік у перенесеному фіналі Кубка Іспанії сезону 2019/20. Такому розкладу подій щиро радів наставник "біло-блакитних" Іманоль Альгуасіль.

Атлетік – Реал Сосьєдад – 0:1 – відео гола та огляд фіналу Кубка Іспанії

Післяматчеву прес-конференцію він вирішив завершити дуже оригінально. 49-річний фахівець одягнув футболу Реал Сосьєдада, взяв "розу" та почав викрикувати: "Це все для тебе, Гіпускоа! Для всіх тих, хто відчуває Реал. Вперед, Реале! Вперед, давай". Наставника проводжали із залу оплесками.

Зауважимо, "Королівський клуб" здобув перемогу в Копа дель Рей вперше з 1987 року.

Реал Сосьєдад виграв перший за 34 роки Кубок Іспанії, здобувши перемогу над Атлетіком у перенесеному баскському фіналі