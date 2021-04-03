ПСЖ поступився Ліллю у хамській битві за лідерство – парижан поховав екс-напарник Яремчука, а Неймар влаштував скандал
Недільна програма 31 туру Ліги 1 складалася з трьох матчів, серед яких поєдинок лідерів – ПСЖ та Лілля.
Ліга 1, 31 тур
Монако – Мец – 4:0
Голи: Фабрегас, 50 (пен.), Фолланд, 52, Бен-Єддер, 77, 89 (пен.)
Вилучення: Бойе, 87 (М)
ПСЖ – Лілль – 0:1
Гол: Девід, 20
Вилучення: Неймар, 90 – Джалло, 90+1
Ланс – Ліон – початок о 22:00
Монако продовжив своє переслідування групи борців за чемпіонство. Команда Ковача тайм мучилася з Метцом, але після перерви не залишила мокрого місця від середняка. Сеск Фабрегас отримав можливість відкрити рахунок з пенальті, а Фолланд відразу закріпив перевагу монегасків. Добив гостей Бен-Єддер, який оформив дубль.
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У Парижі відбувся ледь не головний матч сезону. ПСЖ і Лілль визначали лідера за підсумками туру, перед яким в обох команд було по 63 очки. Команди продемонстрували бойовий настрій зі старту – арбітр роздав три жовті картки до 19 хвилини. Першим про футбол згадав Джонатан Девід. Екс-напарник Яремчука залишився без нагляду у карному майданчику суперника і з рикошетом розстріляв Наваса. На жаль, незабаром канадець покинув поле через травму.
Повернення Неймара до основи зіграло з ПСЖ злий жарт. Бразилець марнував хороші моменти і охоче "вівся" на провокації гравців Лілля. Андре ледь не розірвав футболку Нея – той у відповідь схопив француза за обличчя. У підопічних Почеттіно нічого не складалося, і це вилилося в нервову кінцівку. Проблеми знову спровокував Неймар. Найдорожчий гравець світу штовхнув суперника за межами поля і побачив другу жовту. Зав'язалася невелика сутичка, за мотивами якої вигнали ще й Джалло. Це не завадило Ліллю втримати перевагу – "доги" відірвалися на три очки, ставши одноосібним лідером.
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