Жахливий інцидент трапився із Бернаром Тапі та його дружиною. Подружжя постраждало від рук грабіжників.

У Франції злочинці увірвалися в будинок відомого мільйонера, колишнього депутата Європарламенту та екс-президента Марселя Бернара Тапі, повідомляє BFM.

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Інцидент трапився в ніч із суботи на неділю в департаменті Сена і Марна, коли Тапі з дружиною спали. Грабіжники зв'язали подружжя та били, поки вони не видали місце зберігання коштовних речей. Обчистившись будинок, злочинці зникли. Зараз винуватців розшукує поліція.

До слова, Бернар Тапі з 1986 по 1994 перебував на посаді президента марсельського Олімпіка. Саме у цей період клуб 5 разів поспіль вигравав чемпіонат Франції та здобув єдину в своїй історію перемогу в Лізі чемпіонів 1993 року.

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