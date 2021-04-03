Гості вже зі старту поєдинку почали демонструвати, що недаремно вони очолюють турнірну таблицю, і на 5-й хвилині Фернандінью більярдним ударом здалеку вразив ворота Шмейхеля. Радість екс-зірки Шахтаря не була тривалою – арбітр зафіксував офсайд в Агуеро, який закривав огляд голкіперу Лестера у момент удару.

Підопічні Гвардіоли продовжили контролювати гру, але без особливих загострень. "Штиль" у матчі порушив лідер Сіті Кевін де Брюйне, бельгієць пострілом зі штрафного струсонув поперечину, а міг бути ще один красень-гол. Саме Кевін виглядав найактивнішим на полі у першому таймі, хавбек традиційно намагався створювати моменти, загострювати, але Агуеро та Жезус інертно реагували на дії де Брюйне. Також варто виділити Мареза, який яскраво проявляв себе на правому фланзі. В одному з епізодів Ріяд прорвався у штрафний майданчик суперника, проте цього разу Шмейхель надійно зіграв.

Монотонні позиційні атаки заколисали оборону Сіті і гості ледь не поплатились за це. Перед свистком на перерву Варді вибіг на побачення з Едерсоном і переграв голкіпера, але і цей гол рефері скасував – форвард Лестера перебував у положені поза грою.

Свою перевагу Сіті реалізував у другому таймі. Чергова атака хлопців Гвардіоли спровокувала хаос у штрафному майданчику господарів, після кількох рикошетів м'яч потрапив до Бенжамена Менді, француз технічно вразив нижній кут воріт "лисів". Нагадаємо, саме француз провів матч на позиції лівого захисника, за яку також відповідає Олександр Зінченко. Українець не був включений до заявки на матч.

Запах крові розбудив звіра у команді гостей, і другий гол не змусив себе довго чекати. Гвардіола також помітив, що Агуеро поки не набрав своїх кондицій після травми, і офіційна заява про літній відхід легенди не надто мотивує гравця, тому тренер замінив кума Мессі на Стерлінга. Рахім одразу увірвався у гру. Де Брюйне ювелірним пасом знайшов Стерлінга, англієць прострілив на Жезуса, якому потрібно було просто підставити ногу, з чим бразилець успішно впорався.